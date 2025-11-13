Bitwise прогнозирует возрождение ICO, Тайвань может включить биткоин в валютные резервы: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Bitwise прогнозирует возрождение ICO в 2026 году на фоне новых правил привлечения капитала

Криптоиндустрия стоит на пороге новой фазы, сфокусированной на переосмыслении процесса привлечения капитала. По словам главного инвестиционного директора Bitwise Мэтта Хоугана, ключевым катализатором этого тренда станет запуск ICO-платформы от Coinbase.

Хоуган отмечает, что цифровые активы уже изменили три сферы традиционных финансов:

Биткоин — как цифровой аналог золота.

Стейблкоины — как эффективная замена долларовым переводам.

Токенизация как инновация в сфере трейдинга.

Четвертым направлением станет привлечение средств для бизнеса. Эксперт считает, что действующая система IPO слишком медленная, дорогая и невыгодна для розничных инвесторов, которые получают доступ к акциям только на поздних этапах, когда основная прибыль уже распределена среди крупных фондов.

Мэтт Хоуган напомнил о буме ICO 2017−2018 годов, который он назвал «полной катастрофой» из-за распространенного мошенничества и отсутствия регулирования. Однако этот период доказал главное: криптовалюты имеют потенциал быстрого и менее затратного привлечения капитала, обеспечивая прямую связь между предпринимателями и инвесторами.

Краеугольным камнем нового тренда является платформа Coinbase. Биржа планирует запускать только один проверенный проект в месяц и внедряет жесткие требования, призванные исправить ошибки прошлого:

Обязательно проверка команды.

Полное раскрытие информации.

Запрет продаж токенов инсайдерами в течение шести месяцев после запуска.

Хоуган прогнозирует, что к 2026 году на подобных платформах состоится, по меньшей мере, шесть первичных размещений монет (ICO) объемом более $1 млрд каждое. Это, по его мнению, окончательно подтвердит эффективность новой, регулируемой модели привлечения капитала.

По мнению Хоугана, возрождение ICO будет иметь положительное влияние на:

Акции Coinbase как инициатора тренда.

Блокчейны (например Ethereum и Solana), на базе которых будут запускаться новые проекты.

Эксперт советует инвесторам не делать ставку на отдельные активы, а использовать диверсифицированные фонды для инвестирования в ожидаемый рост всего рынка.

Тайвань обсуждает включение биткоина в свои валютные резервы

Премьер-министр Тайваня (Китайская Республика), Чжо Жунтай и Центральный банк страны рассмотрят предложение о потенциальном включении биткоина в национальные валютные резервы.

Об этом стало известно после того, как вопрос поднял депутат от партии Гоминьдан и доктор компьютерных наук Джу-Чун Ко на заседании Законодательного Юаня 11 ноября 2025 года.

Ключевой причиной этой инициативы является беспокойство политика относительно растущей зависимости экономики Тайваня от американского доллара.

По состоянию на октябрь 2025 г. валютные резервы Тайваня составляли более $602 млрд.

Приблизительно 90% этих резервов хранятся в американских долларах или производных продуктах, главным образом, в Казначейских облигациях США.

Джу-Чун Ко подчеркнул, что такая концентрация делает тайваньскую валюту уязвимой к экономическим колебаниям Соединенных Штатов.

В связи с этим Джу-Чун Ко призвал власть:

Провести инвентаризацию замороженных и конфискованных биткоинов.

Рассмотреть возможность использования этой криптовалюты в качестве дополнения к существующим резервам.

Премьер-министр Чжо Жунтай и управляющий Центральным банком Ян Чин-лун согласились с предложением. Центробанк обязался подготовить отчет о перспективах включения Биткоина в резервы до конца 2025 года.

Предполагается, что биткоин не заменит фиатную валюту и облигации, а служит инструментом диверсификации. Инициативу публично поддержали такие известные фигуры криптоиндустрии, как компания JAN3 и биткоин-максималист Самсон Моу.

«Криптокоролевую» КНР приговорили в Лондоне к 11 годам за отмывание $6,4 млрд из-за использования биткоинов

Китайская предпринимательница Чжиминь Цянь, которую СМИ окрестили «криптокролевой», получила приговор суда Саутуарка (Лондон) в виде 11 лет и 8 месяцев заключения. Она признана «архитектором преступной схемы», которая отмыла $6,4 млрд из-за использования биткоинов.

Следствие установило, что Цянь вывела в криптовалюту средства тысяч китайских пенсионеров, инвестировавших в ее псевдотехнологическую компанию.

Компания Bluesky Greet обещала инвесторам доходность до 200%, утверждая, что занимается майнингом и разработкой высокотехнологичных устройств. Фактически же это была продуманная финансовая пирамида, замаскированная под инновационный бизнес.

В 2017 году Цянь сбежала из Китая и поселилась в элитном особняке в лондонском Хэмпстеде, арендуя его за £17 000 в месяц.

В 2018 году полиция обнаружила у нее криптогаманец из 61 000 BTC. Это стало рекордной конфискацией цифровых активов в истории Великобритании.

В Великобритании Чжиминь Цянь изображала из себя состоятельную коллекционерку, нанимая помощников для обмена криптовалюты на наличность и недвижимость. Ее ближайшая соратница, Вэнь Цзянь, уже отбывает шестилетний срок за участие в схеме отмывания денег.

Судья Гейлз подчеркнула, что этот случай демонстрирует, насколько уязвимыми остаются жертвы финансовых пирамид даже в эпоху цифровых активов.

Стоимость 61 000 BTC, изъятых в Цянь, выросла более чем в двадцать раз с момента ее прибытия в Великобританию.

Пострадавшие инвесторы из Китая намерены добиваться компенсации от британских властей, хотя юристы считают, что доказать передачу конкретных средств будет сложно из-за сети местных посредников.

Гражданский суд по распределению этих конфискованных активов начнется в 2026 году. Если деньги останутся невостребованными, они перейдут в пользу британского правительства.

Исследование Bybit: 16 крупных блокчейнов имеют функцию замораживания средств пользователей

Аналитическое подразделение Lazarus Security Lab криптобиржи Bybit провело исследование 166 блокчейнов и обнаружило, что 16 крупных сетей, включая BNB Chain, Aptos и Sui, имеют встроенный код, позволяющий администраторам блокировать или ограничивать перемещение средств пользователей.

Кроме упомянутых, в список сетей с возможностью замораживания активов вошли:

Chiliz

VIC

XDC Network

VeChain

Harmony ONE

HVH

Supra

EOS

Oasis Network

WAX

Linea

Waves

HECO Chain

Кроме того, аналитики отметили, что функцию экстренной блокировки можно оперативно включить в сетях, построенных на базе определенных фреймворков, в частности: Arbitrum, Cosmos, Axelar, Babylon, Celestia, dYdX, Dymension, DymEVM, Evmos, Initia, Kava, Terra, Mantra SRCT и XION.

В рамках исследования были выделены три основных механизма, позволяющих управлять активами:

Функции жестко встроенные в код: Этот метод был впервые применен разработчиками VeChain в 2019 году после взлома на $6,6 млн. Он предусматривает запрет адресам из черного списка подписывать транзакции. Аналогичный подход употребляет команда BNB Chain.

Настройки через валидаторы или фонды: Механизм позволяет блокировать определенные адреса, но решение об этом принимается исключительно валидаторами, фондами или разработчиками сети.

Системные контракты (Черный список по смартконтракту): Этот подход использует только сеть HECO Chain. Он позволяет мгновенно вносить изменения в черный список, которые немедленно распространяются на всю экосистему, поскольку валидаторы постоянно сверяются с актуальным состоянием контракта при обработке транзакций.

Руководитель управления рисками Bybit Дэвид Цзун прокомментировал результаты, подчеркнув растущую тенденцию.

«Блокчейн был построен на принципах децентрализации, но наши исследования показывают, что многие сети развивают прагматические механизмы безопасности для быстрого реагирования на угрозы», — заявил он.

Эксперты Bybit призвали все проекты соблюдать принципы прозрачности и полностью раскрывать информацию о наличии и механизмах столь экстренного вмешательства в сеть.