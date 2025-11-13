ЕЦБ заставит Apple открыть iPhone для цифрового евро

Европейский центральный банк планирует воспользоваться законом ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), чтобы обеспечить возможность хранения цифрового евро на iPhone. Об этом сообщило издание Сentral Banking.

Что это значит

По словам Алессандро Джованнини, советника руководителя проекта цифрового евро Эвелиен Витлокс, статус Apple как «гейткипера» в рамках DMA позволяет Европейской комиссии обязать компанию предоставить ЕЦБ доступ к «secure element» (SE) — защищенному модулю устройств iPhone.

Проблема доступа к этой технологии была впервые обозначена ЕЦБ в апреле 2024 года в письме, направленном регулятором, напоминает издания, подчеркивая, что новый шаг может стать важным элементом в обеспечении совместимости цифрового евро с экосистемами крупных технологических компаний и облегчить его использование гражданами ЕС.

Предыстория

В апреле 2024 года Европейский центральный банк направил письмо члену Еврокомиссии Тьерри Бретону, курирующему внутренний рынок, с критикой предложений Apple по ограниченному доступу к технологии NFC и модулю безопасности (Secure Element) на iPhone.

Письмо было подписано членом исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и опубликован на сайте регулятора.

В письме говорится, что предложенные Apple обязательства, предусматривающие доступ к платежной технологии iPhone только через механизм Host Card Emulation (HCE) — программную имитацию банковской карты без использования встроенного модуля безопасности (Secure Element), — не обеспечивают равных условий для сторонних платёжных решений по сравнению с Apple Pay.

По мнению ЕЦБ, такой подход ухудшает скорость и надежность транзакций и не позволяет реализовать офлайн-платежи в цифровом евро, которые требуют аппаратно защищённого хранения данных на устройстве.

Регулятор подчеркнул, что без этого доступа платежи в цифровом евро не будут «бесшовными и удобными» для пользователей. В письме также отмечается, что ограничения Apple затрагивают не только смартфоны, но и другие устройства компании, включая Apple Watch, а также полностью исключают сферу e-commerce и переводы между физическими лицами — направления, которые считаются ключевыми для цифрового евро.

Что такое цифровое евро

Европейский центральный банк с 2020 года изучает возможность создания цифрового евро — новой формы денег, выпускаемой напрямую регулятором. В октябре 2023 года совет директоров ЕЦБ одобрил переход ко второму этапу проекта, предусматривающему подготовку к пилотному запуску в 2027 году и потенциальному выпуску валюты к 2029-му.

Для этого потребуется согласие Европарламента и стран ЕС, поскольку действующее законодательство разрешает ЕЦБ эмитировать только наличные средства.

Однако идея цифрового евро вызвала сопротивление со стороны крупнейших европейских банков. В июле 2024 года четырнадцать кредитных организаций, включая Deutsche Bank, BNP Paribas и ING, предупредили, что новая валюта может вытеснить частные платежные решения и спровоцировать отток клиентов из коммерческих банков. Ассоциации банков ЕС заявили, что внедрение цифрового евро в существующем виде создает «ненужную конкуренцию» и угрожает стабильности финансовой системы.

ЕЦБ ранее признавал, что в условиях кризиса цифровая валюта действительно может усилить отток депозитов. По оценке регулятора, при массовом переходе вкладчиков в цифровое евро коммерческие банки еврозоны могут столкнуться с потерей до €699 млрд ликвидности, что создаст риски для десятков крупнейших учреждений. В самом ЕЦБ, однако, настаивают, что проект необходим для укрепления финансового суверенитета Европы и снижения зависимости от американских платежных систем.