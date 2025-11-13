Яснее, умнее и человечнее: OpenAI представляет GPT-5.1

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2025, 8:31 Читати українською

Яснее, умнее и человечнее: OpenAI представляет GPT-5.1

OpenAI запустила масштабное обновление своей флагманской платформы ChatGPT в среду, представив GPT-5.1, усовершенствованную версию серии GPT-5, которая обещает более острое мышление, улучшенное выполнение инструкций и более естественный разговорный тон. Об этом пишет investing

OpenAI запустила масштабное обновление своей флагманской платформы ChatGPT в среду, представив GPT-5.1, усовершенствованную версию серии GPT-5, которая обещает более острое мышление, улучшенное выполнение инструкций и более естественный разговорный тон.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что обновится

Обновление представляет две улучшенные модели, GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking, обе разработаны, чтобы взаимодействие ощущалось «теплее, умнее и лучше следовало инструкциям», согласно OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил запуск в сообщении на X, написав: «GPT-5.1 вышел! Это хорошее обновление. Мне особенно нравятся улучшения в следовании инструкциям и адаптивное мышление. Улучшения в интеллекте и стиле тоже хороши. Кроме того, мы упростили настройку ChatGPT — вы можете выбрать из пресетов (По умолчанию, Дружелюбный, Эффективный, Профессиональный, Откровенный или Причудливый) или настроить его самостоятельно».

Комментарии Альтмана подчеркивают акцент OpenAI на удобстве использования и настройке личности, областях, где GPT-5 вызвал критику как у обычных пользователей, так и у профессионалов, которые находили его слишком жестким.

Более разговорное ядро

Компания также заявляет об измеримых улучшениях производительности: GPT-5.1 Instant якобы получает более высокие баллы по математическим и кодовым тестам, таким как AIME 2025 и Codeforces, благодаря новой системе «адаптивного рассуждения», которая определяет, когда нужно глубже поразмыслить перед ответом.

GPT-5.1 Thinking: Яснее, умнее и человечнее

Сопутствующая модель OpenAI, GPT-5.1 Thinking, ориентирована на пользователей, которые полагаются на ChatGPT для сложного решения проблем или аналитической работы. Модель теперь динамически регулирует время ответа, вдвое быстрее на простых задачах и вдвое медленнее на сложных, при этом создавая объяснения, которые «яснее, с меньшим количеством жаргона и меньшим количеством неопределённых терминов».

Компания утверждает, что это делает GPT-5.1 Thinking не только более способным, но и более понятным для нетехнических пользователей. Он также принимает заметно более тёплый тон, смягчая края того, что ранее было наиболее логически ориентированной моделью в линейке.

Расширенные возможности персонализации

Наряду с обновлением модели, OpenAI расширяет элементы управления тоном и личностью ChatGPT, упрощая для пользователей настройку звучания чат-бота.

OpenAI утверждает, что цель состоит в том, чтобы сделать персонализацию «интуитивно понятной и беспрепятственной», позволяя ChatGPT лучше соответствовать тому, как люди естественно хотят, чтобы он звучал.

Кому доступен

GPT-5.1 начинает развертываться сегодня для пользователей ChatGPT Plus, Pro, Go, Business, Enterprise и Edu, а бесплатные пользователи и пользователи без входа получат доступ в ближайшие дни.

Поддержка API последует позже на этой неделе под названиями gpt-5.1-chat-latest (Instant) и gpt-5.1 (Thinking).

Устаревшие модели GPT-5 останутся доступными в течение трех месяцев, чтобы дать пользователям время сравнить производительность перед их отключением.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами