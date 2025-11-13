Яснее, умнее и человечнее: OpenAI представляет GPT-5.1

OpenAI запустила масштабное обновление своей флагманской платформы ChatGPT в среду, представив GPT-5.1, усовершенствованную версию серии GPT-5, которая обещает более острое мышление, улучшенное выполнение инструкций и более естественный разговорный тон. Об этом пишет investing

Что обновится

Обновление представляет две улучшенные модели, GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking, обе разработаны, чтобы взаимодействие ощущалось «теплее, умнее и лучше следовало инструкциям», согласно OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил запуск в сообщении на X, написав: «GPT-5.1 вышел! Это хорошее обновление. Мне особенно нравятся улучшения в следовании инструкциям и адаптивное мышление. Улучшения в интеллекте и стиле тоже хороши. Кроме того, мы упростили настройку ChatGPT — вы можете выбрать из пресетов (По умолчанию, Дружелюбный, Эффективный, Профессиональный, Откровенный или Причудливый) или настроить его самостоятельно».

Комментарии Альтмана подчеркивают акцент OpenAI на удобстве использования и настройке личности, областях, где GPT-5 вызвал критику как у обычных пользователей, так и у профессионалов, которые находили его слишком жестким.

Более разговорное ядро

Компания также заявляет об измеримых улучшениях производительности: GPT-5.1 Instant якобы получает более высокие баллы по математическим и кодовым тестам, таким как AIME 2025 и Codeforces, благодаря новой системе «адаптивного рассуждения», которая определяет, когда нужно глубже поразмыслить перед ответом.

GPT-5.1 Thinking: Яснее, умнее и человечнее

Сопутствующая модель OpenAI, GPT-5.1 Thinking, ориентирована на пользователей, которые полагаются на ChatGPT для сложного решения проблем или аналитической работы. Модель теперь динамически регулирует время ответа, вдвое быстрее на простых задачах и вдвое медленнее на сложных, при этом создавая объяснения, которые «яснее, с меньшим количеством жаргона и меньшим количеством неопределённых терминов».

Компания утверждает, что это делает GPT-5.1 Thinking не только более способным, но и более понятным для нетехнических пользователей. Он также принимает заметно более тёплый тон, смягчая края того, что ранее было наиболее логически ориентированной моделью в линейке.

Расширенные возможности персонализации

Наряду с обновлением модели, OpenAI расширяет элементы управления тоном и личностью ChatGPT, упрощая для пользователей настройку звучания чат-бота.

OpenAI утверждает, что цель состоит в том, чтобы сделать персонализацию «интуитивно понятной и беспрепятственной», позволяя ChatGPT лучше соответствовать тому, как люди естественно хотят, чтобы он звучал.

Кому доступен

GPT-5.1 начинает развертываться сегодня для пользователей ChatGPT Plus, Pro, Go, Business, Enterprise и Edu, а бесплатные пользователи и пользователи без входа получат доступ в ближайшие дни.

Поддержка API последует позже на этой неделе под названиями gpt-5.1-chat-latest (Instant) и gpt-5.1 (Thinking).

Устаревшие модели GPT-5 останутся доступными в течение трех месяцев, чтобы дать пользователям время сравнить производительность перед их отключением.