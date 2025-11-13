Выплаты для украинцев в Германии уменьшатся втрое: в чем причина

По новым правилам все украинцы, которые приедут в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь не по стандарту немецких безработных, а по закону для соискателей убежища. Это означает, что сумма ежемесячных выплат уменьшится почти в три раза. Об этом сообщило издание Bild.

Как изменятся выплаты

Пока украинцы в Германии получают 563 евро в месяц (для одного лица), а государство дополнительно покрывает расходы на жилье и отопление. После изменений те, кто подвергнется новой категории, будут получать около 180 евро в месяц плюс проживание и базовые услуги.

Решение приняли министр внутренних дел Александер Добриндт (CSU) и министр социальной политики Бербель Басс (SPD). Таким образом, в Берлине официально завершается четырехлетний «особый статус» для украинцев, введенный после начала полномасштабного вторжения.

Почему приняли решение о сокращении

В коалиционном соглашении немецкое правительство еще раньше предусматривало изменение статуса украинцев, но процесс затянулся из-за сопротивления местных властей. Представители земель и общин объясняли, что перерасчет помощи «слишком бюрократически сложен». Один из членов коалиции объяснил Bild, что коммунальным органам пришлось бы переделывать тысячи дел. Это не стоит усилий. Главное, что мы установили новые правила.

Сколько украинцев в Германии

На сегодняшний день в Германии проживает около 1,1 миллиона украинцев. В правительстве надеются, что изменения мотивируют большее количество людей искать работу, ведь уровень трудоустройства среди украинцев остается низким.

Чуть более половины украинских беженцев в Германии уже трудоустроены. Это следует из обнародованных в Висбадене результатов социологического исследования, которое провел Федеральный институт демографических исследований (BiB).

Как писал «Минфин», в сентябре 2025 года в странах ЕС приняли больше всего за один месяц решений о присвоении украинцам временной защиты с 2023 года, что может быть связано с открытием границ для юношей 18−22 лет.

