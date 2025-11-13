Multi от Минфин
13 ноября 2025, 17:00

OKX запускает CeDeFi — важный шаг на пути к единой рыночной инфраструктуре

OKX представляет CeDeFi, обновленную функцию DEX-торговли в приложении OKX, упрощающую доступ к децентрализованным рынкам на Solana, Base и X Layer. Пользователям достаточно активировать режим DEX-торговли в приложении, чтобы мгновенно получить доступ к миллионам токенов на децентрализованных рынках. Создание кошелька с самостоятельным хранением активов происходит без труда — пользователи полностью контролируют свои ключи и активы.

OKX представляет обновленную функцию DEX-торговли в приложении OKX, которая упрощает доступ к децентрализованным рынкам на Solana, Base и X Layer.

Почему это важно

«OKX была основана с целью сделать глобальные рынки доступными с помощью надежных и прозрачных технологий. CeDeFi-торговля развивает эту идею, объединяя эффективность централизованных систем с открытостью децентрализованных сетей» — Стар Сюй, основатель ОКХ, анонсировал обновление в блоге на официальном сайте ОКХ.

Децентрализованные рынки развиваются быстро, стимулируя рост новых экосистем и децентрализованных приложений в разных блокчейнах. Но доступ к ним обычно связан с разного рода сложностями — трейдерам приходится создавать несколько разных кошельков, иметь запас нативных токенов для оплаты комиссий за газ и переносить активы между сетями. Это повышает риски, вероятность слипеджа (отклонение цены) и ненадежное исполнение ордеров.

Теперь OKX устраняет эти барьеры, предоставляя трейдерам прямой и безопасный доступ к DEX-рынкам — с самостоятельным хранением активов, более глубокой ликвидностью и автоматическим исполнением ордеров по лучшим ценам.

Пользователи могут беспрепятственно переключаться между централизованными ордербуками и децентрализованными рынками. После быстрой настройки passkey они получат доступ к актуальным данным о токенах и смогут совершать сделки с такими преимуществами, как надежное самостоятельное хранение активов и автоматическая маршрутизация ордеров по лучшей цене среди 100+ пулов ликвидности.

Ключевые функции:

  1. Доступ к нескольким блокчейнам: торгуйте миллионами токенов в сетях X Layer, Solana и Base — от самых известных до новых токенов, еще не появившихся на централизованных биржах.
  2. Одно приложение — все рынки: управляйте централизованной и децентрализованной торговлей в едином портфеле — без переключений и помех.
  3. Маршрутизация по лучшей цене: разумная маршрутизация ордеров через более 100 пулов ликвидности обеспечивает выполнение каждой сделки по лучшей доступной цене в режиме реального времени.
  4. Легкая настройка: кошельки для самостоятельного хранения создаются автоматически при активации DEX-торговли. Мгновенно защищайте их с помощью passkey — без необходимости в seed-фразе.
  5. Самостоятельное хранение — это просто: полный контроль над активами через кошельки на основе passkey и технологии ончейн-восстановления.

Об OKX

OKX — это технологическая компания, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру. Мы строим децентрализованное будущее, делая мир более доступным для торговли, прозрачным и взаимосвязанным. OKX известен как один из самых быстрых и надежных криптоприложений в мире, через который уже были проведены соглашения на триллионы долларов.

Источник: Минфин
