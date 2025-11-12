К закрытию межбанка в среду, 12 ноября, курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке на 17 копеек
|
Открытие 12 ноября
|
Закрытие 12 ноября
|
Изменения
|
41,90/41,93
|
42,07/42,10
|
17/17
|
48,54/48,56
|
48,71/48,72
|
17/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,20 грн. Евро покупают за 48,30 грн, а продают за 48,93 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,17−42,20, евро — 48,80−48,95 грн.
Источник: Минфин
