українська
12 ноября 2025, 18:44

Экс-руководитель BlackRock: Ethereum — это будущая инфраструктура для Уолл-стрит

Бывший руководитель отдела цифровых активов BlackRock Джозеф Чалом убежден, что блокчейн Ethereum станет основой для цифровизации традиционных финансов (TradFi) и новой инфраструктурой для Уолл-стрит. Об этом он заявил в интервью CoinDesk.

Экс-руководитель BlackRock: Ethereum – это будущая инфраструктура для Уолл-стрит
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Чалом, который сейчас является согенеральным директором Sharplink, отметил, что именно Ethereum обладает ключевыми качествами, наиболее ценящими финансовые институты: доверие, безопасность и ликвидность.

«Ethereum имеет большинство стейблкоинов, токенизированных активов и высококачественной активности смарт-контрактов. Если вы собираетесь оцифровать финансы, вам нужна цепь, которой могут доверять институции — и это Ethereum», — пояснил Чалом.

Ethereum как «производительный актив»

Чалом, который за 20 лет работы в BlackRock помогал масштабировать платформу Aladdin (одну из самых больших систем управления портфелями в мире), называет Ethereum «многоцелевой» платформой, в отличие от биткоина.

Ключевым преимуществом Эфира (ETH) является его встроенная доходность (yield), которую он генерирует через механизм Proof-of-Stake.

В отличие от Биткоина, остающегося неподвижным в портфелях, Эфир приносит около 3% годовой доходности через стейкинг.

«Это производительный актив. И эта производительность может быть возвращена акционерам», — отметил Чалом.

В своей новой компании Sharplink, владеющей Эфиром на сумму свыше $3 млрд, Чалом доказывает этот тезис на практике. Почти весь Эфир компании находится в стейкинге, а новые партнерства (с Consensys, Linea и EigenLayer) позволяют Sharplink исследовать стратегию «рестейкинга» для разблокирования дополнительной доходности.

Мост между TradFi и DeFi

Чалом рассматривает свою работу в Sharplink не как уход от карьеры в BlackRock, а как ее продолжение: миссия состоит в налаживании связи между традиционными финансами и криптоэкосистемой.

«Мы потратили десятилетие на создание рельсов (инфраструктуры), наполненных посредниками. Ethereum дает нам шанс перестроить эти рельсы — быстрее, дешевле и безопаснее», — заявил он.

Эксперт убежден, что Ethereum — это не спекулятивная технология, а фундамент для следующей волны цифровых финансов. С течением времени, по его словам, индустрия перестанет разделять DeFi (децентрализованные финансы) и TradFi (традиционные финансы), а будет называть это просто «финансами», инфраструктурой которых будет Ethereum.

На момент написания новости цена Ethereum $3568.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
