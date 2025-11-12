В Польше купюру 500 злотых продали за 350 000 злотых

В Польше, одна из самых высоких цен на сайте была достигнута за банкноту номиналом 500 злотых времен восстания Костюшко. Это одна из самых редких банкнот, датируемая 1794 годом. Об этом пишет inpoland.net.pl.

Самая редкая монета

Покупатель, участвовавший в аукционе польского аукционного дома Wójcicki, заплатил за эту банкноту 350 900 злотых. Начальная цена составила 150 000 злотых.

Что изображено на купюре

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Тадеуша Костюшко — во время восстания Костюшко занимал должность верховного главнокомандующего Национальными вооруженными силами. Справа от портрета — белый орел без короны — герб Польской Народной Республики.

На оборотной стороне изображен флаг скифов (повстанцев Костюшко) с надписью «ŻYWIĄ Y BRONIĄ» (Они) кормят и (Они) защищают], что является сокращенной формой девиза — крестьяне кормят народ и защищают его. На флаге изображен сноп зерна с лавровым венком вокруг него на фоне скрещенных косы и пики.

Нумизматика в Польше

На современных находящихся в обращении монетах и банкнотах можно заработать, но не много. Иногда в мире нумизматика набирает обороты «мода» на коллекционирование монет определенного года, серии или начинающихся с определенного номера. Тогда, теоретически, рядовой человек может случайно найти такую банкноту в своем кошельке и получить приятный бонус.

На практике такие ситуации случаются очень редко. Например, в 2024 году банкнота номиналом 50 злотых серии AA в 1994 году была продана на Onebid за 3480 злотых.

Нумизматы, которые серьезно относятся к коллекционированию, могут заинтересоваться современными банкнотами, если они чем-то выделяются, в частности:

опечатки,

смещение печатных фрагментов,

отсутствует голограмма,

орфографические ошибки,

двойные номера

Обычно такие банкноты не должны попасть в обращение, однако такие ситуации случаются.

Наибольшую прибыль можно получить от монет с низким тиражом, низким оборотом на рынке, а также старых банкнот и монет.

В Польше коллекционеры, в частности, сосредотачиваются на предметах времен Второй Польской Республики. Например, монета Nike в 1932 году номиналом 5 злотых была продана за 21 850 злотых на аукционном сайте Onebid.