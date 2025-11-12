В Польше купюру 500 злотых продали за 350 000 злотых

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2025, 16:26 Читати українською

В Польше купюру 500 злотых продали за 350 000 злотых

В Польше, одна из самых высоких цен на сайте была достигнута за банкноту номиналом 500 злотых времен восстания Костюшко. Это одна из самых редких банкнот, датируемая 1794 годом. Об этом пишет inpoland.net.pl.

В Польше, одна из самых высоких цен на сайте была достигнута за банкноту номиналом 500 злотых времен восстания Костюшко.
Фото: numista.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Самая редкая монета

Покупатель, участвовавший в аукционе польского аукционного дома Wójcicki, заплатил за эту банкноту 350 900 злотых. Начальная цена составила 150 000 злотых.

Что изображено на купюре

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Тадеуша Костюшко — во время восстания Костюшко занимал должность верховного главнокомандующего Национальными вооруженными силами. Справа от портрета — белый орел без короны — герб Польской Народной Республики.

На оборотной стороне изображен флаг скифов (повстанцев Костюшко) с надписью «ŻYWIĄ Y BRONIĄ» (Они) кормят и (Они) защищают], что является сокращенной формой девиза — крестьяне кормят народ и защищают его. На флаге изображен сноп зерна с лавровым венком вокруг него на фоне скрещенных косы и пики.

Нумизматика в Польше

На современных находящихся в обращении монетах и банкнотах можно заработать, но не много. Иногда в мире нумизматика набирает обороты «мода» на коллекционирование монет определенного года, серии или начинающихся с определенного номера. Тогда, теоретически, рядовой человек может случайно найти такую банкноту в своем кошельке и получить приятный бонус.

На практике такие ситуации случаются очень редко. Например, в 2024 году банкнота номиналом 50 злотых серии AA в 1994 году была продана на Onebid за 3480 злотых.

Читайте также: Как украинская монета подорожала в пять раз через несколько дней после первых продаж в интернет-магазине Нацбанка

Нумизматы, которые серьезно относятся к коллекционированию, могут заинтересоваться современными банкнотами, если они чем-то выделяются, в частности:

  • опечатки,
  • смещение печатных фрагментов,
  • отсутствует голограмма,
  • орфографические ошибки,
  • двойные номера

Обычно такие банкноты не должны попасть в обращение, однако такие ситуации случаются.

Наибольшую прибыль можно получить от монет с низким тиражом, низким оборотом на рынке, а также старых банкнот и монет.

В Польше коллекционеры, в частности, сосредотачиваются на предметах времен Второй Польской Республики. Например, монета Nike в 1932 году номиналом 5 злотых была продана за 21 850 злотых на аукционном сайте Onebid.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BatonUA, Nickmdt, Tido oss и 29 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами