українська
12 ноября 2025, 16:15 Читати українською

Небанковский финрынок в октябре: 4 компании исключены из реестров

Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на четыре компании — до 787, количество банков в октябре осталось без изменений — 60. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на четыре компании — до 787, количество банков в октябре осталось без изменений — 60.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кого исключили из реестра

В октябре из реестров были исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя был исключен один рисковый страховщик.

Принудительно из реестров было исключено пять учреждений: два ломбарда и три финансовых компании. Также в реестры были включены две финансовые компании.

По инициативе заявителя были аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, ломбарду и рисковому страховщику. Принудительно были аннулированы лицензии финансовой компании и ломбарда. Также Национальный банк выдал три лицензии финансовым компаниям.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 ноября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:

  • 417 финансовых компаний (было 418)
  • 49 страховщиков non-life (было 50)
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось)
  • один страховщик со специальным статусом
  • 102 ломбарда (было 104),
  • 88 кредитных союзов (количество не изменилось),
  • один лизингодатель (количество не изменилось)
  • 45 страховых брокеров (количество не изменилось)
  • 74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп осталось неизменным (16). Число небанковских финансовых групп в октябре увеличилось на одну (42).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

На рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (было 17), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
