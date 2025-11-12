Небанковский финрынок в октябре: 4 компании исключены из реестров

Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на четыре компании — до 787, количество банков в октябре осталось без изменений — 60. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Кого исключили из реестра

В октябре из реестров были исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя был исключен один рисковый страховщик.

Принудительно из реестров было исключено пять учреждений: два ломбарда и три финансовых компании. Также в реестры были включены две финансовые компании.

По инициативе заявителя были аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, ломбарду и рисковому страховщику. Принудительно были аннулированы лицензии финансовой компании и ломбарда. Также Национальный банк выдал три лицензии финансовым компаниям.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 ноября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:

417 финансовых компаний (было 418)

49 страховщиков non-life (было 50)

10 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом

102 ломбарда (было 104),

88 кредитных союзов (количество не изменилось),

один лизингодатель (количество не изменилось)

45 страховых брокеров (количество не изменилось)

74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп осталось неизменным (16). Число небанковских финансовых групп в октябре увеличилось на одну (42).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

На рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (было 17), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.