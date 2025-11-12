Октябрь отразился снижением общей капитализации криптовалют на 6,1% первым отрицательным октябрем с 2018 года. Коррекция была спровоцирована исторически большой ликвидацией позиций на $19 млрд 10 октября. Об этом говорится в ежемесячном обзоре рынка Binance Research, аналитического подразделения криптовалютной биржи Binance.
Коррекция на крипторынке: первый красный октябрь с 2018 года, но институциональный интерес растет
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Несмотря на турбулентность, Биткоин укрепил доминирование до 59,4%, а запуск новых альтокинов-ETF, в частности Bitwise Solana Staking ETF, зафиксировал значительный объем торгов и приливов в первый день. В то же время, новые технологические тренды от протокола x402 до privacy-решений формируют новый этап развития индустрии.
Топ-10 криптовалют
- BNB (+6,2%) — BNB продолжил рост и достиг нового исторического максимума. В фокусе внимания — запуск prediction-рынков Polymarket и Myriad на BNB Chain, а также проекты Ondo и China Merchants Bank, расширяющие сферу токенизации активов.
- HYPE (-1,8%) — совокупный объем торгов на DEX превысил US$290 млрд в октябре; общий объем перпетуальных контрактов впервые превысил US$1 трлн. Hyperliquid подала заявку на spot ETF (21Shares) и анонсировала выкуп токенов на US$1 млрд.
- BTC (-4,0%) — Bitcoin достиг исторических максимумов, но снизился в конце месяца из-за ликвидации over-leveraged позиций и общий даунтренд на рынке.
- ETH (-8,6%) — Ethereum снизился на фоне рыночной коррекции. Доля токенов в корпоративных казнах составляет около 5% от общего предложения. Приливы в spot ETF сохраняются.
- SOL (-12,7%) — Bitwise Solana Staking ETF показал впечатляющий дебют: US$55,4 млн в первый день торгов, AUM превысили US$217 млн. Western Union объявила о выборе сети Solana для стейблкоина.
- XRP (-13,9%) — Снижение связано с задержкой рассмотрения spot ETF в США через правительственный шатдаун.
- TRX (-12,5%) — Коррекция после предварительного роста активности пользователей в сети Tron.
- LINK (-21,0%) — снижение после периода волатильности. Сохраняется внимание институциональных пользователей к Chainlink как инфраструктурное решение для DeFi.
- DOGE (-21,1%) — падение после сокращения торговых объемов и снижение интереса на спотовом рынке.
- ADA (-24,0%) — падение из-за активности крупных держателей и отложенное рассмотрение spot ETF в США.
Ключевые события месяца
- 10 октября рынок пережил историческую ликвидацию позиций более чем на US$19 млрд. Внутридневная волатильность BTC достигла пика 16% с Z-показателем 3,08 — событие, которое статистически происходит примерно раз в 1000 дней.
- Федеральная резервная система снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов в октябре, однако глава ФРС Пауэлл выразил сомнения в вероятности еще одного снижения до конца года. Банк Японии удержал ставки на стабильном уровне, сигнализируя о контроле над инфляцией при экономическом росте.
- Начавшийся в начале октября правительственный шатдаун в США ограничил доступ инвесторов к критическим экономическим данным и задержал рассмотрение заявок на новые ETF для XRP и Cardano.
- В конце месяца состоялся запуск Bitwise Solana Staking ETF с объемом торгов первого дня US$55,4 млн и активами в управлении свыше US$217 млн. Western Union объявила о выборе блокчейна Solana для своего нового стейблкоина.
- 21Shares подали заявку в SEC на создание спотового ETF на HYPE, токен ведущей perpetual DEX Hyperliquid, месячный объем торгов которой достиг US$290 млрд. Месячный объем торгов перпетуальными контрактами на всех платформах впервые превысил US$1 трлн.
Читайте также: Неудачный октябрь для биткоина: актив впервые с 2018 года закрыл месяц в минусе
DeFi: адаптация к волатильности
Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi за месяц снизилась на 4,85% из-за оттока ликвидности на фоне рыночной коррекции. Среди топ-5 экосистем BNB Chain продемонстрировал самый сильный рост, за ним следуют Solana и Arbitrum. Tron и Ethereum зафиксировали незначительное понижение.
Ключевым трендом месяца стал рост активности на перпетуальных DEX. Месячный объем торгов перпетуальными контрактами на всех платформах впервые в истории превысил US$1 трлн. Отдельно стоит отметить предложенный байбек токенов HYPE на US$1 млрд от Hyperliquid Strategies.
Графики луны
Быстрое восстановление кредитного плеча
On/off-chain кредитное плечо быстро восстановилось после значительных ликвидаций и достигло 5,77% по состоянию на конец октября.
Активность в сети x402
Ежедневное количество транзакций в сети x402 превысило 720 000, что отражает устойчивый рост активности пользователей после запуска функции HTTP minting.
Активность privacy-цепей
Общее количество транзакций в ведущих privacy-сетях возросло более чем на 30%, при этом Zcash показало увеличение среднедневных транзакций на 160% и достигло нового исторического максимума капитализации, превысив Monero.
Стейблкоины
Капитализация стейблкоинов в октябре выросла на 3,54% на фоне рыночной волатильности. Этот рост поддержал on-chain ликвидность и помог стабилизировать DeFi-экосистему.
USDT продолжает расширять доминирование над USDC. В октябре появились новые fiat-backed стейблкоины: EUROD (привязанный к евро) и JPYC (привязанный к японской иене), что расширяет разнообразие стейблокинов вне доллара США и повышает эффективность международных платежей.
NFT: активизация спроса и рост ключевых коллекций
Рынок NFT показал положительную динамику, увеличив общий объем продаж на 11,5%. NFT на базе Ethereum удержало лидерство с незначительным ростом объема на 6%. Bitcoin NFT показал рост на 28,7%, а Base Chain с приростом 71,6%. BNB Chain зафиксировало падение на 81,6%.
Среди топ-20 NFT-коллекций первое место в этом месяце занял DX Terminal на Base, опередив CryptoPunks от Ethereum, занявших второе место. Courtyard by Polygon упал за пределы топ-10 с резким понижением объема на 70,5%.
В общем, NFT-активность еще не вернулась к пиковым уровням прошлых циклов.
События и анлоки токенов в ноябре
Анлоки токенов
В ноябре запланированы большие разблокировки токенов для нескольких ведущих проектов, включая Aptos (APT), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Sui (SUI) и Starknet (STRK). Объемы анлоков колеблются от 50 до 180 млн токенов, что потенциально может повлиять на краткосрочную динамику цен этих активов.
Ключевые отраслевые события
Среди главных мероприятий ноября:
- DevConnect (Лиссабон, Португалия)
- Solana Breakpoint (Сингапур)
- ApeFest (Гонконг)
Также рынок ожидает возобновления рассмотрения заявок на spot ETF для XRP и ADA после завершения правительственного шатдауна в США.
Макротренды и перспективы
Рынок показал устойчивость после октябрьской коррекции. Быстрое возобновление кредитного плеча после резкой коррекции свидетельствует о сохранении доверия участников рынка. Индикатор BVoL от Binance (30-дневная ожидаемая волатильность) вырос до 52, однако остается значительно ниже мартовского пика 88.
Ноябрь может принести положительные катализаторы. Рынок закладывает в цены ожидаемое завершение программы количественного ужесточения Федеральной резервной системой в декабре. На тарифном фронте США и Китай завершили новое торговое соглашение, согласно которому Китай приостанавливает дополнительные ограничения на редкоземельные металлы и увеличивает закупки американской сои, а США паузирует взаимные тарифы и снижает некоторые существующие.
Новые технологические тренды формируют фундамент для последующего этапа развития. Протокол x402 продемонстрировал рост активности более 720 тысяч ежедневных транзакций, создавая инфраструктуру для AI-платежей. Privacy-монеты зафиксировали рост транзакций более чем на 30%, а Zcash достиг новых исторических максимумов капитализации, превысив Monero.
Растущий институциональный интерес к альтокино-ETF, стабильность стейблкоин-сектора и интеграция блокчейн-технологий в традиционные финансы создают благоприятную среду для долгосрочного развития индустрии.
Комментарии