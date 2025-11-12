Новые правила для крипторынка в Бразилии и падение объема Ethereum на Binance: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Объем Ethereum на Binance упал до полуторагодичного минимума

Предложение Ethereum на криптовалютной бирже Binance снизилось до самого низкого уровня с мая 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы CryptoQuant.

Эксперты фиксируют стремительное сокращение количества Ethereum на Binance после того, как показатель достиг пика в июне-июле 2025 года. По состоянию на ноябрь объем достиг минимума за последние полтора года.

Аналитики отмечают, что уменьшение запасов актива на централизованных биржах традиционно расценивается как положительный сигнал.

Пользователи выводят Ethereum на «холодные» (оффлайн) кошельки, что значительно снижает давление на продажу и ограничивает ликвидность, доступную для быстрой реализации.

В августе и сентябре 2025 года курс ETH колебался в диапазоне $4500-$5000, после чего снизился до примерно $3500. Аналитики CryptoQuant связывают это падение с фиксацией прибыли большей частью трейдеров.

Прогноз CryptoQuant:

Если тенденция к сокращению запасов ETH на Binance сохранится, это приведет к снижению доступной для продажи ликвидности.

Такое развитие событий может способствовать стабилизации цены и потенциальному возвращению к восходящему тренду при условии, что на рынке вырастет общий аппетит к риску.

В то же время аналитики предупреждают, что слабый спрос или снижение активности в сети Ethereum может вызвать боковое движение (консолидацию) или даже краткосрочное снижение цены.

Бразилия легализует криптоиндустрию: Центробанк принял ключевые регуляторные правила

Центральный банк Бразилии сообщил об одобрении трех ключевых резолюций (№ 519, № 520 и № 521), четко регулирующих работу с виртуальными активами в стране. Эти решения, разработанные после публичных консультаций с индустрией и банками, вступят в силу 2 февраля 2026 года.

1. Регулирование и авторизация компаний (Резолюция № 520)

Резолюция № 520 устанавливает правила для поставщиков услуг с виртуальными активами (SPSAV), которые смогут официально предоставлять криптоуслуги.

Типы компаний: SPSAV делятся на три типа: посредники, кастодиальные компании и криптоброкеры.

Обязательная лицензия: Все такие структуры могут действовать только после получения разрешения от Центробанка.

Сфера контроля: Регулирование включает защиту клиентов, противодействие отмыванию средств (AML) и финансированию терроризма (CFT), корпоративное управление, внутренний контроль и информационную безопасность.

Процедура (Резолюция № 519): Настоящий документ описывает единые стандарты и сроки подачи заявок на получение разрешения как для новых, так и уже существующих криптокомпаний.

2. Приравнивание криптоопераций к валютным (Резолюция № 521)

Резолюция № 521 наиболее значима, поскольку впервые приравнивает часть криптовалютных операций к валютным и международным капитальным транзакциям.

Операции, подпадающие под регулирование, включают:

Международные платежи и переводы с помощью криптоактивов.

Трансакции для погашения международных обязательств (в частности, по карточкам).

Покупка/продажа/обмен виртуальных активов, привязанных к фиатной валюте .

Переводы между самостоятельными кошельками (при условии идентификации владельца).

Ограничения: Для компаний, не имеющих лицензии на валютном рынке, установлены ограничения на международные криптоплатежи до $100 000.

Новые правила также включают использование криптоактивов во внешних кредитах и прямых иностранных инвестициях, что должно повысить прозрачность национальной статистики. Кроме того, с 4 мая 2026 года станет обязательной отчетность в Центральный банк обо всех операциях с виртуальными активами.

Децентрализованная биржа Lighter привлекла $68 млн, достигнув отметки $1,5 млрд

Децентрализованная биржа (DEX) Lighter успешно закрыла новый раунд инвестиций, привлекая $68 млн. Раунд состоялся под руководством ведущих венчурных фондов Founders Fund и Ribbit Capital.

По данным издания Fortune, после сбора средств оценка проекта Lighter достигла значительных $1,5 млрд.

В финансировании также приняли участие такие известные компании как Haun Ventures и брокерская платформа Robinhood.

СЕО Lighter Владимир Новаковский сообщил, что инвесторы получили в этом раунде как акции компании, так и токен-варранты (права на приобретение будущих токенов). Условия и структура соглашения не разглашаются.

«Мы хотим стать инфраструктурным уровнем, который будет проверять, что все происходящее в сфере финансов происходит справедливо, правильно и прозрачно», — прокомментировал Новаковский.

Lighter является децентрализованной биржей, построенной на базе ZK-роллапа (технологии для масштабирования), созданного на блокчейне Arbitrum.

На платформе доступны только соглашения с деривативами, однако команда планирует добавить спотовую торговлю в ближайшее время.

Основная сеть (мейннет) проекта была запущена в начале октября 2025 г., а генерация токенов (TGE) ожидается до конца года.

В ответ на гиперинфляцию: Венесуэла стремительно переходит на криптоплатежи.

Гиперинфляция (в октябре достигшая 270%, по данным МВФ) и санкции США активно стимулируют крупные торговые сети Венесуэлы к массовому внедрению криптовалют как средства платежа. Об этом сообщает Forklog.

Как заявил глава Национальной ассоциации супермаркетов страны Итало Атенсио, к началу 2026 года криптоплатежи составят не менее 10% всех расчетов за продукты в стране.

«Криптоактивы — валюты будущего, уже наступившего», — отметил Атенсио.

В настоящее время три крупных продуктовых сети уже принимают цифровые активы, и их количество постоянно растет. Чтобы ускорить процесс, ритейл привлекает экспертов, таких как Анибаль Гарридо из Университета Андреса Белло, для обучения персоналу работе с криптовалютами.

Поиск альтернатив, в частности, к доллару США, является вынужденным шагом из-за санкционного давления. Это не первая попытка страны еще в 2019 году на криптоплатежи перешли сети Traki, FarMarket и FarmaRato в рамках государственной инициативы.

Локальные финтех-компании, например Crixto, разрабатывают специализированные кошельки, позволяющие производить оплату цифровыми активами без использования специальных терминалов в магазинах.

Параллельно ведется работа с банками по оказанию кастодиальных услуг для стейблкоинов, в первую очередь USDT (привязанный к доллару США).

В сентябре 2025 г. правительство страны начало постепенно разрешать использование привязанных к доллару «стабильных монет» для частного сектора на валютных биржах. Это помогает поддерживать экономику и создание базисных продуктов.

Ограниченное количество банков уже продает цифровые активы отдельным компаниям в обмен на боливары через специальный криптокошелек, одобренный властями.

Местная аналитическая компания Ecoanalitica оценила объем продаж цифровых активов частному сектору в $119 млн только за июль.