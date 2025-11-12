Курсы валют: Доллар и евро сдают позиции

В среду, 12 ноября, на наличном рынке средний курс доллара подешевел на 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и прибавил 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился и потерял 1 копейку в продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,72−42,20 грн. Евро покупают за 48,27 грн., а продают за 48,93 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,09, евро — 48,80−48,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,90−41,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,54−48,56 грн/евро.

