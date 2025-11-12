Google инвестирует в Германию рекордные 5,5 миллиарда евро

Американская корпорация Google инвестирует 5,5 миллиарда евро (6,4 миллиарда долларов) в Германию в течение следующих четырех лет. Это крупнейшая инвестиция компании в ФРГ сегодня, пишет DW.

Планы компании

Как рассказал во вторник, 11 ноября, на пресс-конференции руководитель Google в Германии Филипп Юстус, планы компании предполагают строительство нового дата-центра в округе Дитценбах (земля Гессен), расширение существующего центра обработки данных в Ганау (также земля Гессен) и офисов в Мюнхене, Франкфурте и Берлине.

«Google углубляет свои корни в Германии, расширяя наши инвестиции в стране и создавая новые возможности для трансформации, основанной на искусственном интеллекте», — отметил Юстус.

Почему это важно

Инвестиция позволит обеспечить в ФРГ около девяти тысяч рабочих мест ежегодно до 2029 года.

Кроме того, компания Google официально объявила о цели минимизировать влияние своих облачных сервисов на климат и окружающую среду в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что в 2026 году все операции компании в Германии будут на 85 процентов работать на энергии, свободной от выбросов углекислого газа (CO2).

Мерц приветствовал решение Google

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение Google, указал, что ФРГ является и остается одной из самых привлекательных для инвестирования стран в мире.

Вицеканцлер Ларс Клингбайль назвал планы Google «настоящими инвестициями в будущее — в инновации, искусственный интеллект, климатически нейтральную трансформацию и рабочие места будущего в Германии». «Именно это нам сейчас нужно», — отметил он.

Высокий спрос на облачные сервисы стимулирует бизнес не только для американских технологических компаний, таких как Google, Microsoft и Amazon, но и для немецких Schwarz Group, Ionos и Deutsche Telekom.

На прошлой неделе Telekom и американский разработчик чипов искусственного интеллекта Nvidia объявили о совместных инвестициях в дата-центр в Мюнхене объемом около миллиарда евро.

Финансовые вливания стали положительным сигналом для Германии, чья экономика испытывает трудности.