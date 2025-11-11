Китайские власти обвинили США в краже 127 000 биткоинов

Национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы Китая (CVERC) обвинил Минюст США в присвоении 127 000 биткоинов. Об этом пишет coindesk.

В чем обвиняют США

Активы были украдены в 2020 году у майнинг-пула LuBian. Представители CVERC подозревают в причастности к атаке специалистов из США. На это, по мнению китайских чиновников, указывает использование передовых инструментов «хакерской организацией государственного уровня».

В Минюсте США отвергли обвинения, заявив, что изъятие биткоинов было законной акцией правоохранительных органов. 29 декабря 2020 года китайский майнинг-пул LuBian оказался взломан — неизвестные вывели 127 272 BTC.

Активы оставались нетронутыми почти четыре года.

В июне 2024-го кто-то переместил криптовалюту на новые адреса. Специалисты блокчейн-компании Arkham считают эти адреса подконтрольными американским властям.

В Минюсте США рассказывают, что майнинг-пул LuBian управлялся холдингом Prince Group с головным офисом в Камбодже. Руководителем офиса является гражданин Китая Чэнь Чжи.

Prince Group использовал пул LuBian, чтобы создавать видимость «легального происхождения» биткоинов через майнинг, уверяют американские власти.

Холдинг Prince был зонтичной структурой для более чем сотни фирм-однодневок, через которые отмывали средства, полученные от незаконных операций с криптовалютами, настаивает Минюст.

Напомним

14 октября американские власти заявили о возбуждении уголовного дела против Чэнь Чжи, обвинив его в криптомошенничестве и аресте 127 000 биткоинов.

Ранее независимый блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил о взломе японского майнингового пула SBI Crypto, в ходе которого хакеры похитили BTC, ETH, LTC, DOGE и BCH на сумму $21 млн.