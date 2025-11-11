Доллар подешевел на 16 копеек на межбанке во вторник, 11 ноября. Курс евро остается более стабильным, европейская валюта подешевела на 1−2 копейки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют на вторник: доллар подешевел на 16 копеек
|
Открытие 11 ноября
|
Закрытие 11 ноября
|
Изменения
|
42,06/42,09
|
41,90/41,93
|
16/16
|
48,63/48,65
|
48,62/48,63
|
1 / 2
Официальный курс: доллар — 42,01 грн, евро — 48,61 грн.
Средний курс в банках: 41,77−42,21 грн/доллар, 48,30−48,89 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,00−42,10, евро — 48,80−48,95 грн.
