Инфляция 10,9%: в ноябре работодатели обязаны проиндексировать зарплаты

Госстат сообщил, что индекс инфляции за октябрь 2025 года составляет 100,9% . А значит, в ноябре индексировать зарплаты должны все работодатели, которые в последний раз повышали зарплату до марта 2025 года, а вот уже в декабре придется индексировать зарплаты тем, кто повышал зарплату до апреля 2025 года, ведь появился новый индекс для индексации. Об этом пишет Kadroland.

Индексация зарплат

До июля 2025 года работодателям не нужно было индексировать зарплаты, потому что индексы инфляции были незначительными.

Индекс инфляции за октябрь 2025 г. составил 100,9%. А это значит, что в ноябре индексы для индексации зарплаты не изменятся. Впрочем, если вы в последний раз повышали оклады до марта 2025 г. избежать индексации не удастся.

А в декабре 2025 года придется индексировать зарплаты даже тем, кто повышал зарплату раньше апреля 2025 года (то есть в случае повышения в марте), ведь появился новый индекс для индексации

Показатели для индексации зарплат за июль — октябрь 2025 года в зависимости от базового месяца (то есть месяца, в котором последний раз повышали зарплату работника).