Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
Валюта
11 ноября 2025, 14:41

Инфляция 10,9%: в ноябре работодатели обязаны проиндексировать зарплаты

Госстат сообщил, что индекс инфляции за октябрь 2025 года составляет 100,9%. А значит, в ноябре индексировать зарплаты должны все работодатели, которые в последний раз повышали зарплату до марта 2025 года, а вот уже в декабре придется индексировать зарплаты тем, кто повышал зарплату до апреля 2025 года, ведь появился новый индекс для индексации. Об этом пишет Kadroland.

Госстат сообщил, что индекс инфляции за октябрь 2025 года составляет 100,9%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индексация зарплат

До июля 2025 года работодателям не нужно было индексировать зарплаты, потому что индексы инфляции были незначительными.

Индекс инфляции за октябрь 2025 г. составил 100,9%. А это значит, что в ноябре индексы для индексации зарплаты не изменятся. Впрочем, если вы в последний раз повышали оклады до марта 2025 г. избежать индексации не удастся.

А в декабре 2025 года придется индексировать зарплаты даже тем, кто повышал зарплату раньше апреля 2025 года (то есть в случае повышения в марте), ведь появился новый индекс для индексации

Показатели для индексации зарплат за июль — октябрь 2025 года в зависимости от базового месяца (то есть месяца, в котором последний раз повышали зарплату работника).

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
11 ноября 2025, 16:42
#
А пенсии вы проиндексировать не обязаны? Или для вас пенсионеры — отработанный материал? 😡
