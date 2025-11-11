Бразилия расширила финансовое регулирование на криптосектор

Бразилия расширила свою систему финансового регулирования, включив в нее криптовалютные платформы и поставщиков услуг цифровых активов, что является значительным шагом в надзоре страны за развивающимися цифровыми финансовыми рынками. Об этом пишет Financefeeds.

Новые правила

Центральный банк Бразилии ввел новые правила, требующие от криптобирж, кастодиальных платформ, брокерских компаний и поставщиков услуг стейблкоинов регистрироваться в центральном банке и получать от него разрешение, прежде чем продолжать свою деятельность.

Эти правила направлены на усиление защиты потребителей, усиление контроля за отмыванием денег и обеспечение стандартов соблюдения требований, которые отвечают применяемым к традиционным финансовым учреждениям.

Обновленные мероприятия появляются на фоне быстрого роста использования цифровых активов в Бразилии и более широкого внедрения в розничном и институциональном секторах.

Центральный банк отметил, что расширение регуляторных требований поддерживает целостность рынка и финансовую стабильность, отражающую стратегию Бразилии по интеграции инновационных финансовых технологий в структурированную регуляторную среду.

Эти меры должны вступить в силу в феврале 2026 года после девятимесячного периода адаптации, предназначенного для предоставления компаниям времени для выполнения необходимых обязательств по соблюдению нормативных требований.

Классификация стейблкоинов и трансграничные транзакции

Одним из важнейших положений новой регуляторной базы является классификация стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам.

Согласно новым правилам, стейблкоины, подкрепленные фиатными валютами, будут признаны инструментами, связанными с операциями с иностранной валютой. Эта классификация означает, что операции, включающие международные переводы, денежные переводы и платежи на основе карт, осуществляемых через системы стейблкоинов, будут подлежать тому же надзору, что и обычные операции с иностранной валютой.

Эта корректировка призвана обеспечить большую прозрачность трансграничных финансовых потоков и предотвратить потенциальное злоупотребление цифровыми активами для такой деятельности, как уклонение от уплаты налогов или незаконные финансовые переводы.

Аналитики рынка отмечают, что это изменение может повлиять на то, как глобальные криптовалютные компании разрабатывают свои предложения продуктов для бразильских потребителей, особенно для платформ, специализирующихся на платежных решениях на основе стейблкоинов.

Следующие шаги для участников рынка

Криптофирмы, работающие сейчас в Бразилии, должны будут оценить свои структуры управления, системы соответствия и операционную прозрачность, чтобы отвечать новым требованиям.

Компании, не стремящиеся получить разрешение или не соблюдающие правила соответствия, будут обязаны перевести клиентов и упорядоченно свернуть услуги.

Изменение нормативных актов соответствует более широкой репутации Бразилии как лидера в модернизации финансовых технологий. Национальная сеть платежей в режиме реального времени Pix получила широкое распространение и повлияла на реформы платежных систем по всему миру.

Власти утверждают, что распространение регуляторной ясности на криптосектор поможет способствовать инновациям, одновременно создавая более безопасную среду для потребителей и институциональных участников.

Что говорят эксперты

Некоторые предприятия и наблюдатели финансовой отрасли считают, что эти правила повысят доверие инвесторов и привлекут больше институциональных структур, что ускорит рост рынка.

Другие предостерегают, что меньшие биржи и финтех-стартапы могут столкнуться с трудностями, связанными с расходами на соблюдение требований и административной сложностью.

Ожидается, что Центральный банк Бразилии опубликует дополнительные операционные рекомендации и инструкции по соблюдению требований в ближайшие месяцы, поскольку участники рынка готовятся к переходному периоду. Многие заинтересованные стороны отрасли внимательно следят за изменениями в регуляторных органах, рассматривая этот шаг как определяющий момент в развитии экономики цифровых активов Бразилии.