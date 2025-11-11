Курсы валют: Доллар и евро пошли вверх

Во вторник, 11 ноября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и прибавил 8 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,22 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,89 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,04−42,13, евро — 48,75−48,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,06−42,09 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,63−48,65 грн/евро.

