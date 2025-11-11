REIT-фонды: инвестиции в недвижимость без операционных хлопот

Инвестиции в недвижимость — один из самых стабильных способов сохранить капитал. Но самостоятельное управление жильем требует времени, ресурсов и опыта. Именно поэтому в мире приобрели популярность REIT-фонды. Это инструмент, позволяющий инвестировать в долю недвижимости и получать доход без операционных хлопот. Такие предложения есть в каталоге Invest Market от «Минфин» .

Как работает модель REIT-фонда

REIT-фонд (Real Estate Investment Trusts) привлекает средства инвесторов и вкладывает их в доходные объекты — жилые, коммерческие или индустриальные. Прибыль формируется из арендных платежей или рост стоимости активов. Участники фонда получают долю дохода в соответствии с размером своей инвестиции, а также могут покупать или продавать доли подобно акциям.

Это удобный формат для инвесторов, желающих получать стабильную прибыль без постоянного привлечения к управлению.

Основные преимущества REIT-фондов

Среди главных преимуществ инвестирования в недвижимость через REIT-фонд:

пассивный доход, без поиска арендаторов и самостоятельного управления объектом;

диверсификация рисков — средства распределяются между разными объектами или типами недвижимости;

низкий порог входа по сравнению с покупкой отдельной квартиры;

регулярные выплаты и отчетность.

Модель REIT открывает доступ к рынку недвижимости для широкого круга инвесторов, в частности для тех, кто не имеет возможности или желания вкладывать значительные суммы.

Какие проекты доступны инвесторам в Украине

На платформе Invest Market от Минфин представлены два проекта формата REIT от Standard One (S1) — первой в Украине сети доходных домов Build-to-Rent.

Все проекты Standard One придерживаются единого подхода:

готовое жилье в формате white box — инвестору остается выбрать мебель и технику, с чем компания при необходимости помогает;

дома расположены в топовых локациях — возле метро с развитой инфраструктурой;

продуманная внутренняя инфраструктура для жизни, работы и отдыха;

доступный онлайн-сервис аренды из любой точки мира и профессиональное управление.

Standard One отвечает за обслуживание, маркетинг, заполненность квартир и финансовую отчетность. Благодаря единому стандарту управления, компания обеспечивает стабильный доход и минимизирует риски для инвесторов.

Рассмотрим подробнее оба инвестпредложения — S1 ВДНХ и S1 Obolon.

Фонд позволяет стать совладельцем уже построенных квартир рядом со станцией метро «Выставочный центр» в Киеве. Квартиры уже сдаются в аренду и приносят доход. Их будут предоставлять в аренду в течение срока действия фонда — 10 лет, после чего продадут. Всю прибыль распределят между инвесторами пропорционально размеру взноса.

Условия для инвестора:

минимальный порог входа — $3000;

прогнозируемая доходность — 8,2% годовых в долларах.

выплаты дивидендов — ежеквартально.

полная отчетность и прозрачный контроль за управлением активом.

Фонд привлекает средства для инвестирования в доходный дом Standard One Obolon, расположенный в 2 мин. от станции метро «Минская» в Киеве.

Дом в стадии строительства. После завершения объекта и обустройства квартир их будут сдавать в аренду в течение срока действия фонда — 10 лет, после чего продадут. Всю прибыль распределят между инвесторами пропорционально размеру взноса.

Условия для инвестора:

минимальный порог входа — $3000;

прогнозируемая доходность — 10% годовых в долларах.

выплаты дивидендов — ежеквартально.

полная отчетность и прозрачный контроль за управлением активом.

S1 Obolon — для тех, кто хочет стратегически заработать на капитализации и в дальнейшем получать ежеквартальные дивиденды.

Хотите пообщаться с представителем S1 REIT, чтобы узнать больше об этих предложениях и алгоритме инвестирования? Оставьте заявку на бесплатную консультацию на платформе Invest Market.