Реальная зарплата в Польше значительно ниже средней по стране

В мае этого года медиа месячная зарплата в национальной экономике составляла 7 082 злотых. Это на 18,4% меньше средней месячной зарплаты. Об этом пишет Inpoland.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько получают поляки

Разница между медианной и средней зарплатой в мае 2025 года составила 1596,90 злотых. Средняя зарплата всегда больше медианной. Для расчета средней зарплаты берутся данные с предприятий и организаций, где есть 9 и более работников.

В мае 2025 года медиа зарплата составила 7 082,00 злотых, а средняя по стране — 8 678,90 злотых.

Медианная зарплата в 7082 злотых означает, что в мае этого года половина работников получала не больше этой суммы, тогда как другая половина получала не меньше. В апреле медиа месячная зарплата составляла 7 262 злотых. Эта сумма была на 20,6% ниже средней месячной зарплаты (9 148,11 злотых того времени).

GUS отмечает, что медиальная зарплата отличается в зависимости от пола: для мужчин — 7 299,68 злотых, для женщин — 6 897,36 злотых.

Учитывая возраст работников, самая высокая медианная зарплата была зафиксирована в возрастной группе 35−44 года — 7 397,55 злотых, тогда как самая низкая в возрастной группе до 24 лет — 5 731,00 злотых.

Читайте: Дефицит кадров в Польше неизбежен: станет ли это бонусом для Украины

В свою очередь, по размеру субъектов хозяйствования, самая высокая медиа зарплата была зафиксирована у субъектов хозяйствования с количеством работников 1 000 и более человек — 8 279,38 злотых, а самая низкая — у субъектов хозяйствования с количеством работников девять или менее человек — 4 666 злотых.

Реальная средняя зарплата в Украине

Реальная средняя заработная плата в Украине существенно ниже той, которую обнародует Госстат.

Госстат ведет статистические наблюдения предприятий, где работают 10 и более работников. То есть он не учитывает заработные платы на микропредприятиях и ФЛП, где работает не менее 1,5 млн. работников. А вот если посмотреть на данные Пенсионного фонда, средняя зарплата для исчисления пенсии в июле 2025 года составила 20 456 грн. Это на 6 000 грн меньше размера средней зарплаты, обнародованный Госстатом — 26 499 грн. Следовательно, разница составляет примерно 22%.

Самые большие зарплаты зафиксированы в ИТ-отрасли — более 67 тыс. грн. Для сравнения, в промышленности средняя зарплата составляет около 29 тыс. грн, а в строительстве только 22,7 тыс. грн.