українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 ноября 2025, 9:08 Читати українською

Стоимость аренды жилья в Варшаве достигла рекордных показателей. Сколько стоит квартира

Стоимость аренды жилья в Варшаве достигла рекордных показателей — по данным Rankomat.pl и Rentier.io, средняя цена составляет 75 злотых за квадратный метр, что на 2,9% больше, чем кварталом ранее, пишет Inpoland.

Стоимость аренды жилья в Варшаве достигла рекордных показателей — по данным Rankomat.pl и Rentier.io, средняя цена составляет 75 злотых за квадратный метр, что на 2,9% больше, чем кварталом ранее, пишет Inpoland.

Какая стоимость аренды жилья

Польская столица вновь возглавила рейтинг городов с высокими ставками аренды в стране, опередив Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²).

Какая стоимость аренды жилья

Польская столица вновь возглавила рейтинг городов с высокими ставками аренды в стране, опередив Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²).

Наибольший рост наблюдается в сегменте малых квартир до 35 м2 — в среднем на 4,3% в год, что связано с повышенным спросом среди студентов и молодых специалистов. В то время большие квартиры немного подешевели.

По словам президента Rentier.io Антона Бубеля, в конце года ожидается стабилизация рынка после завершения академического сезона.

Уровень расходов на аренду в Варшаве сейчас превышает 40% средней зарплаты, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.

Для сравнения, в Вене этот уровень составляет 25%, в Берлине — 30%. Эксперты советуют арендаторам страховать жилье: базовая страховка стоит от 100 злотых в год и может уберечь от значительных убытков.

Что в Украине с ценами на аренду

По данным DIM.RIA в октябре количество предложений на рынке аренды выросло в большинстве регионов. Самая заметная динамика зафиксирована в Волынской области (+60%). В отдельных областях страны количество объявлений упало: самое существенное — в Ивано-Франковской (-19%) и Харьковской (-18%) областях, а также в Киеве (-18%).

В октябре общая ситуация с ценами на аренду осталась фактически без изменений: Закарпатская область продолжает лидировать с ценником за однокомнатную квартиру — 20,5 тыс. грн. Вторую позицию по уровню цен делят Киев, Львовская и Волынская области — здесь средняя стоимость аренды составляет 15 тыс. грн.

Дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем стоит 4,5 тыс. грн. Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 25 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Интерес к аренде в октябре продолжает снижаться по всей стране. Наибольшее падение отмечено во Львовской (-36%), Полтавской (-34%), Черниговской (-33%) и Черновицкой (-32%) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
