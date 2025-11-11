Стоимость аренды жилья в Варшаве достигла рекордных показателей. Сколько стоит квартира

Стоимость аренды жилья в Варшаве достигла рекордных показателей — по данным Rankomat.pl и Rentier.io, средняя цена составляет 75 злотых за квадратный метр, что на 2,9% больше, чем кварталом ранее, пишет Inpoland.

Какая стоимость аренды жилья

Польская столица вновь возглавила рейтинг городов с высокими ставками аренды в стране, опередив Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²).

Наибольший рост наблюдается в сегменте малых квартир до 35 м2 — в среднем на 4,3% в год, что связано с повышенным спросом среди студентов и молодых специалистов. В то время большие квартиры немного подешевели.

По словам президента Rentier.io Антона Бубеля, в конце года ожидается стабилизация рынка после завершения академического сезона.

Уровень расходов на аренду в Варшаве сейчас превышает 40% средней зарплаты, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.

Для сравнения, в Вене этот уровень составляет 25%, в Берлине — 30%. Эксперты советуют арендаторам страховать жилье: базовая страховка стоит от 100 злотых в год и может уберечь от значительных убытков.

Что в Украине с ценами на аренду

По данным DIM.RIA в октябре количество предложений на рынке аренды выросло в большинстве регионов. Самая заметная динамика зафиксирована в Волынской области (+60%). В отдельных областях страны количество объявлений упало: самое существенное — в Ивано-Франковской (-19%) и Харьковской (-18%) областях, а также в Киеве (-18%).

В октябре общая ситуация с ценами на аренду осталась фактически без изменений: Закарпатская область продолжает лидировать с ценником за однокомнатную квартиру — 20,5 тыс. грн. Вторую позицию по уровню цен делят Киев, Львовская и Волынская области — здесь средняя стоимость аренды составляет 15 тыс. грн.

Дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем стоит 4,5 тыс. грн. Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 25 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Интерес к аренде в октябре продолжает снижаться по всей стране. Наибольшее падение отмечено во Львовской (-36%), Полтавской (-34%), Черниговской (-33%) и Черновицкой (-32%) областях.