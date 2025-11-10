Курсы доллара и евро выросли в понедельник, 10 ноября, на украинском межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курсы валют: Доллар США и евро «подскочили» на украинском межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 10 ноября
|
Закрытие 10 ноября
|
Изменения
|
41,80/41,84
|
42,06/42,09
|
Двадцать шесть к двадцати пяти
|
48,36/48,38
|
48,64/48,67
|
28/29
Официальный курс: доллар — 41,96 грн, евро — 48,54 грн.
Средний курс в банках: 41,70−42,18 грн/доллар, 48,30−48,81 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,02−42,10, евро — 48,70−48,87 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Комментарии