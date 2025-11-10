Bitunix размещает токен Momentum (MMT) после успешного TGE

В то время как многие ожидали «Uptober» — как принято говорить в криптопространстве — биткоин и альткоины не показали ожидаемого уверенного роста. Уже в начале ноября BTC развернулся вниз и опустился чуть ниже уровня в $100,000, протестировав 50-дневную скользящую среднюю, что усилило тревожность среди инвесторов.

Аналитики разделились во мнениях: одни считают, что рынок готов к новому импульсу и обновлению максимумов, другие ожидают продолжения снижения. Исторически пробой цены ниже 50-дневной скользящей средней часто означал начало затяжного медвежьего тренда, в то время как консолидация в этой зоне нередко становилась основой для последующего разворота вверх — и сейчас как раз наблюдается такая консолидация.

На фоне этих рыночных колебаний и растущей институциональной вовлечённости продолжают появляться новые проекты из разных сегментов криптоиндустрии. Одним из недавно привлекших внимание стал Momentum — DeFi-хаб на блокчейне Sui, предлагающий широкий набор сервисов, включая управление активами, стейкинг, торговлю и многое другое.

Биржа Bitunix разместила токен MMT на спот и фьючерсном рынках 4 ноября.

Что такое Momentum (MMT)?



Momentum (MMT) — это новый проект в сфере децентрализованных финансов (DeFi), построенный на блокчейне Sui, который официально запустил свой токен в рамках ожидаемого Token Generation Event (TGE) 4 ноября 2025 года.

Платформа объединяет такие DeFi-сервисы, как трейдинг, стейкинг и фарминг доходности, однако её ключевая ценность заключается в токене MMT. MMT служит одновременно токеном управления и вознаграждения. Владельцы MMT могут блокировать свои токены, получая veMMT, который дает им право голосования, повышенные награды и ранний доступ к эксклюзивным возможностям получения доходности. Такая модель стимулирует долгосрочное участие и способствует децентрализации управления платформой.

После TGE токен MMT быстро привлёк внимание инвесторов благодаря листингам на крупных биржах, включая Bitunix. Согласно данным CoinMarketCap, цена токена сначала резко выросла и достигла исторического максимума в $4,16, после чего началась коррекция.

Несмотря на волатильность, сильная поддержка инвесторов, оперативные листинги на биржах и расширяющиеся интеграции в DeFi сделали MMT одним из наиболее обсуждаемых новых токенов экосистемы Sui, вокруг которого формируется активное сообщество, ориентированное на управление и участие в развитии проекта.



Где купить Momentum (MMT)?



MMT можно приобрести на спотовом рынке биржи Bitunix, где этот токен был доступен для торговли 4 ноября.

Bitunix — самая быстрорастущая криптобиржа в мире, и MMT стал одним из более чем 1000 активов, доступных на платформе.

Кроме того, Bitunix известна высоким уровнем безопасности и прозрачности, а также инновационным и функциональным подходом в развитии торговых инструментов.

Как купить Momentum (MMT) на Bitunix?

MMT можно купить на Bitunix, просто выполнив шаги ниже.

Создайте аккаунт

Создайте учётную запись на сайте или в мобильном приложении Bitunix, используя свой адрес электронной почты, затем придумайте уникальный и надежный пароль и пройдите все этапы верификации.

Пополните USDT

Откройте свой счет на Bitunix и выберите «Депозит», затем выберите USDT. Bitunix сгенерирует для вас адрес пополнения и покажет, какие сети доступны (ERC-20, TRC-20 или другие сети, поддерживаемые биржей). Важно:

Выберите подходящую сеть, которую Bitunix принимает для данного депозита. Отправка в неправильную сеть может привести к безвозвратной потере средств.

Скопируйте адрес точно, при возможности используйте сканирование QR-кода, и отправьте средства со своего внешнего кошелька или другой биржи. Всегда сначала отправляйте небольшую тестовую сумму, чтобы убедиться, что средства доходят корректно.

Найдите торговую пару MMT

Перейдите в раздел спотовой торговли и выполните поиск MMT или Momentum. Выберите торговую пару MMT/USDT.

Выберите тип ордера

Market Order: покупает сразу по лучшей доступной цене. Этот тип ордера подходит, если трейдеру важна быстрая сделка.

Limit Order: позволяет указать точную цену, по которой вы хотите купить. Ордер будет исполнен только в том случае, если рынок достигнет указанной цены.

Купить MMT

Введите сумму USDT, которую вы хотите потратить, или количество MMT, которое вы хотите купить, затем подтвердите ордер. После его исполнения проверьте свой спотовый счет Bitunix — купленные MMT появятся там.