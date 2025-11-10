В то время как многие ожидали «Uptober» — как принято говорить в криптопространстве — биткоин и альткоины не показали ожидаемого уверенного роста. Уже в начале ноября BTC развернулся вниз и опустился чуть ниже уровня в $100,000, протестировав 50-дневную скользящую среднюю, что усилило тревожность среди инвесторов.
Bitunix размещает токен Momentum (MMT) после успешного TGE
Аналитики разделились во мнениях: одни считают, что рынок готов к новому импульсу и обновлению максимумов, другие ожидают продолжения снижения. Исторически пробой цены ниже 50-дневной скользящей средней часто означал начало затяжного медвежьего тренда, в то время как консолидация в этой зоне нередко становилась основой для последующего разворота вверх — и сейчас как раз наблюдается такая консолидация.
На фоне этих рыночных колебаний и растущей институциональной вовлечённости продолжают появляться новые проекты из разных сегментов криптоиндустрии. Одним из недавно привлекших внимание стал Momentum — DeFi-хаб на блокчейне Sui, предлагающий широкий набор сервисов, включая управление активами, стейкинг, торговлю и многое другое.
Биржа Bitunix разместила токен MMT на спот и фьючерсном рынках 4 ноября.
Что такое Momentum (MMT)?
Momentum (MMT) — это новый проект в сфере децентрализованных финансов (DeFi), построенный на блокчейне Sui, который официально запустил свой токен в рамках ожидаемого Token Generation Event (TGE) 4 ноября 2025 года.
Платформа объединяет такие DeFi-сервисы, как трейдинг, стейкинг и фарминг доходности, однако её ключевая ценность заключается в токене MMT. MMT служит одновременно токеном управления и вознаграждения. Владельцы MMT могут блокировать свои токены, получая veMMT, который дает им право голосования, повышенные награды и ранний доступ к эксклюзивным возможностям получения доходности. Такая модель стимулирует долгосрочное участие и способствует децентрализации управления платформой.
После TGE токен MMT быстро привлёк внимание инвесторов благодаря листингам на крупных биржах, включая Bitunix. Согласно данным CoinMarketCap, цена токена сначала резко выросла и достигла исторического максимума в $4,16, после чего началась коррекция.
Несмотря на волатильность, сильная поддержка инвесторов, оперативные листинги на биржах и расширяющиеся интеграции в DeFi сделали MMT одним из наиболее обсуждаемых новых токенов экосистемы Sui, вокруг которого формируется активное сообщество, ориентированное на управление и участие в развитии проекта.
Где купить Momentum (MMT)?
MMT можно приобрести на спотовом рынке биржи Bitunix, где этот токен был доступен для торговли 4 ноября.
📣 $MMT @MMTFinance Trading is now available on Bitunix!— Bitunix (@BitunixOfficial) November 4, 2025
🚀 Spot Trading https://t.co/pqcwpdBHLd
🔥 Futures Trading https://t.co/kNVxuae8ZY
ℹ️ More Details https://t.co/EVZidyy6zO pic.twitter.com/w6EklXfiRF
Bitunix — самая быстрорастущая криптобиржа в мире, и MMT стал одним из более чем 1000 активов, доступных на платформе.
Кроме того, Bitunix известна высоким уровнем безопасности и прозрачности, а также инновационным и функциональным подходом в развитии торговых инструментов.
Как купить Momentum (MMT) на Bitunix?
MMT можно купить на Bitunix, просто выполнив шаги ниже.
-
Создайте аккаунт
Создайте учётную запись на сайте или в мобильном приложении Bitunix, используя свой адрес электронной почты, затем придумайте уникальный и надежный пароль и пройдите все этапы верификации.
-
Пополните USDT
Откройте свой счет на Bitunix и выберите «Депозит», затем выберите USDT. Bitunix сгенерирует для вас адрес пополнения и покажет, какие сети доступны (ERC-20, TRC-20 или другие сети, поддерживаемые биржей). Важно:
-
Выберите подходящую сеть, которую Bitunix принимает для данного депозита. Отправка в неправильную сеть может привести к безвозвратной потере средств.
-
Скопируйте адрес точно, при возможности используйте сканирование QR-кода, и отправьте средства со своего внешнего кошелька или другой биржи. Всегда сначала отправляйте небольшую тестовую сумму, чтобы убедиться, что средства доходят корректно.
-
Найдите торговую пару MMT
Перейдите в раздел спотовой торговли и выполните поиск MMT или Momentum. Выберите торговую пару MMT/USDT.
-
Выберите тип ордера
Market Order: покупает сразу по лучшей доступной цене. Этот тип ордера подходит, если трейдеру важна быстрая сделка.
Limit Order: позволяет указать точную цену, по которой вы хотите купить. Ордер будет исполнен только в том случае, если рынок достигнет указанной цены.
-
Купить MMT
Введите сумму USDT, которую вы хотите потратить, или количество MMT, которое вы хотите купить, затем подтвердите ордер. После его исполнения проверьте свой спотовый счет Bitunix — купленные MMT появятся там.