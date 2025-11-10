Население Вьетнама скупает золото с 15% наценкой и хранит «под матрасом» до 2000 тонн желтого металла

Во Вьетнаме наблюдается исторический всплеск спроса на золото, что приводит к дефициту, длинным очередям и 10−15% переплатам от мировых цен. Власти пытаются взять «золотую экономику» под контроль, отменив 13-летнюю государственную монополию на импорт и рассматривая введение новых налогов на операции с металлом. В то же время правительство ищет пути, как вернуть в экономику до 2000 тонн золота, хранящегося «под матрасами» в домохозяйствах. Об этом пишет аналитическая платформа TSTA со ссылкой на Bloomberg.

Культурное недоверие и дефицит

В этом году привычка вьетнамцев накапливать золото превратилась в массовую закупочную волну. В крупных городах, таких как Хошимин, люди стоят в очередях часами или даже ночуют возле ювелирных магазинов, чтобы успеть купить несколько колец. Скачок мировых цен (до $4380 за унцию) только усилил спрос, а магазины не успевают пополнять запасы и вводят ограничения на продажу.

Для вьетнамцев золото — это не просто инвестиция, а валюта доверия и страховка, что обусловлено историческим опытом войн, девальваций и недоверия к банковской системе. Металл традиционно дарят на свадьбу и передают по наследству. Это привело к феномену, когда, по разным оценкам, от 500 до 2000 тонн золота хранится у населения вне банковской системы.

Конец 13-летней монополии

В течение 13 лет во Вьетнаме действовала жесткая государственная монополия на импорт и производство золотых слитков, призванная стабилизировать национальную валюту. Однако это привело к противоположным последствиям: местные цены на золото оторвались от мировых на 10−20%, возник «черный рынок», а официальный импорт был мизерным. Например, при годовом спросе в 55 тонн официальный импорт составлял лишь 13,5 тонны.

В октябре 2025 года правительство отменило эту монополию, разрешив частным компаниям импортировать золото. Однако дефицит это не преодолело: рынок все еще ждет решения центрального банка по квотам на импорт, которое ожидается в середине декабря, а магазины продолжают сообщать об отсутствии товара.

«Мертвый капитал» и налоговые реформы

По данным World Gold Council, вьетнамцы покупают более 55 тонн золота ежегодно — больше, чем Таиланд и Индонезия. Проблема в том, что этот огромный объем (до 2000 тонн в домохозяйствах) является «мертвым капиталом» и не работает в экономике.

Власти считают это проблемой, поскольку она истощает ликвидность банковской системы и стимулирует спекуляции. Чтобы вернуть хотя бы 10−15% этих средств в финансовый сектор, правительство изучает возможность запуска национальной золотой биржи, где можно будет торговать электронными сертификатами вместо физического металла.

Одновременно рассматриваются налоговые изменения. Ассоциация финансовых инвесторов предлагает радикальный шаг: ввести 10% НДС на весь золотой оборот, включая слитки (которые сейчас не облагаются налогом). Это, по их мнению, сломает спекулятивный трейдинг. Министерство финансов продвигает более мягкий вариант — 0,1% налога с операции для создания прозрачного учета.

Почему это важно

«Золотая лихорадка» во Вьетнаме демонстрирует глубокий парадокс: экономика страны является одной из самых быстрорастущих в Азии («новый Китай»), но население все еще руководствуется старыми страхами и не доверяет национальной валюте (донгу) и банкам.