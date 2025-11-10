Украинские беженцы в США оказались перед угрозой продовольственного кризиса. В чем проблемы

Украинские беженцы, проживающие в Соединенных Штатах, могут оказаться перед угрозой продовольственного кризиса. В частности, 1 ноября были отменены выплаты по «Программе дополнительной помощи по питанию» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Об этом сообщил генеральный директор Hope For Ukraine Юрий Боечко в интервью Адаму Класфельду.

Почему отменили помощь

По его словам, в среднем такая помощь на одного человека составляет около 210 долларов и достаточно важна. Изменения больше всего отразились на самых уязвимых группах населения.

Известно, что письма об отмене или сокращении льгот SNAP начали поступать проживающим в США украинцам, в конце октября, что по словам Боечко, стало «настоящей шоковой волной».

Сколько в США беженцев из Украины

Он отметил, что в стране сейчас находится около 300 тысяч украинских беженцев, прибывших после 2022 года, получивших статус временной защиты с разрешением на пребывание сроком на два года. Все они живут в Америке на законных основаниях, однако с 1 ноября лишились права на получение помощи по программе SNAP.

Генеральный директор организации Hope For Ukraine расценил это как одно из самых жестких сокращений в рамках законопроекта Big Beautiful Bill, касающегося налогов и социальных расходов. По его мнению, эти изменения больше всего ударили по самым уязвимым слоям населения США.

«Чтобы вы понимали, средняя помощь SNAP на одного человека составляет около 210 долларов. И, знаете, Бюджетное управление Конгресса провело ряд глубоких исследований по этому вопросу. И это сокращение не будет иметь большого влияния на бюджет. Это не огромная статья расходов. Но для этих семей, как одна семья, с которой я вчера разговаривал, у них шестеро детей, четверо из которых маленькие. И, знаете, они работают за минимальную зарплату. Для них помощь в размере около 1000 долларов, которую они получали для обеспечения едой, является чрезвычайно важной. И сейчас мы видим собственными глазами, что в Соединенных Штатах возникнет серьезный продовольственный кризис», — объяснил Боечко.

Он подчеркнул, что сейчас основная задача — привлечение внимания к проблеме, связанной с сокращением социальной поддержки. Боечко также выразил надежду, что будет принят закон, способный исправить ситуацию.