Цены на «автогражданку» в 2025 г. выросли вдвое: когда они станут как в Польше

После повышения стоимости полисов ОСАГО с начала 2025 года более чем вдвое, украинские водители все чаще интересуются: а сколько стоит автогражданка в соседней Польше или других странах Восточной Европы? И не догоним ли мы их в ближайшее время? О том, как может измениться стоимость автогражданки разбирался генеральный директор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Украина vs Польша: кто платит больше?

Начнём с ближайшего соседа — Польши. Именно на нее чаще всего ориентируются, когда речь идет о сравнении. И вот что мы видим по итогам 2024 года.

В Польше застраховано более 29,7 миллионов автотранспортных средств — почти в 3,7 раза больше, чем в Украине (8,1 млн). Средняя стоимость полиса ОСАГО у поляков составила 126 евро. Кажется много? Теперь посмотрим, что поляки получают от страховых компаний за эти деньги.

В течение 2024 года польские страховщики урегулировали около 1,1 миллиона страховых случаев по ОСАГО (из них 71 тысяча — за рубежом, на сумму более 400 миллионов евро). Для сравнения, в Украине было урегулировано 142,1 тысячи случаев по внутреннему ОСАГО и 14,2 тысячи по «Зеленой карте».

Частота страховых случаев в Польше составляет 3,7% против наших 1,75%. Это означает, что каждый 27-й польский водитель в течение года попадает в ДТП, где требуется выплата страховщика. В Украине — каждый 57-й.

Но самое интересное — размер средней выплаты. В Польше он достигает 2,6 тысяч евро, тогда как в Украине (по новым договорам, заключенным уже в 2025 году) составляет 1,3−1,5 тысяч евро — почти вдвое меньше.

В целом страховые выплаты в Польше составили 2,8 миллиарда евро. В Украине же, по прогнозам, выплаты по полисам 2025 года составят 210−225 миллионов евро после завершения урегулирования всех случаев по договорам, заключенным в 2025 г.

И еще один важный показатель — коэффициент убыточности. В Польше он самый высокий среди стран Восточной и Центральной Европы (СЦЕ) — 68,4% (при среднем показателе по региону СЦЕ 47%). Это означает, что из каждых 100 евро премии польские страховщики выплачивают пострадавшим в виде выплат 68,4 евро (эта цифра не учитывает расходы на сбыт, процедуры урегулирования, обеспечения деятельности компании, зарплат, налогов и т. п. ).

Венгрия: дорого, но стабильно

Теперь посмотрим на Венгрию. Ситуация там несколько иная, но тоже показательная.

Венгры застраховали 4,14 миллионов автомобилей. Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году составила 147 евро — даже дороже, чем в Польше.

За год было урегулировано около 165 тысяч страховых случаев. Частота случаев составляет 4% — самая высокая среди рассматриваемых стран. Средняя выплата составила 2,4 тысяч евро.

Общая сумма выплат по ОСАГО составила 398 миллионов евро. Коэффициент убыточности — 47%, что является средним показателем для региона ВЦЕ.

Интересно, что в Венгрии наблюдается тенденция к старению автопарка (средний возраст авто — 16,1 года), что влияет на структуру страхования. Лишь небольшая часть владельцев покупает каско, поэтому ОСАГО остается основным видом автострахования, что очень похоже на Украину, где по КАСКО застраховано всего 6,5% авто.

Латвия: небольшой, но эффективный рынок

Латвия — это совсем другой масштаб. Всего 1,05 миллиона застрахованных автомобилей, но по интересным показателям.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году составила 335 евро — одна из самых высоких в регионе! При этом было урегулировано 34,6 тысяч случаев. Это связано с достаточно высокой частотой ДТП — около 3,3%, средняя выплата — 1,7 тысяч евро. Общая сумма выплат составила 212 миллионов евро, что вдвое больше, чем выплаты в Украине.

Коэффициент убыточности в Латвии — 60%, что выше среднего по региону. Это объясняется высокой стоимостью ремонта и запчастей в странах Балтии.

Отметим, что латвийские страховщики активно борются с мошенничеством, особенно с инсценированными ДТП.

Болгария: стабильность по-балкански

Болгарский рынок ОСАГО — один из самых больших на Балканах. Застраховано 3,12 миллиона автомобилей.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году — 265 евро. Кажется многое? Но следует учесть структуру выплат.

За год было урегулировано 120 тысяч случаев, почти по сравнению с количеством из Украины, хотя автопарк в 2,5 раза меньше. Частота наступления страховых случаев — 3,9%. Средняя выплата составляет 3,8 тысячи евро — самая высокая среди рассматриваемых стран!

Общая сумма выплат составила 458 миллионов евро. Коэффициент убыточности — 55%.

Болгария, как и Украина, имеет довольно старый автопарк (средний возраст — 17,5 лет), но при этом высокие выплаты на ремонт. Учитывая, что запчасти в Болгарии на европейские авто не облагаются НДС, то разница с украинскими ценами на ремонт выглядит еще больше.

Румыния: проблемный сосед

Застраховано 7,6 миллиона автомобилей — количество автомобилей почти приближено к этому показателю в Украине. Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году составила 256 евро.

Но самое интересное — это количество страховых случаев. За год было урегулировано 426 тысяч страховых дел! Частота случаев — 5,6%, худший показатель в регионе ВЦЕ. Это означает, что каждый 18 румынский водитель ежегодно попадает в ДТП.

Средняя выплата — 2,2 тысячи евро (выше, чем в Украине, но ниже, чем в Болгарии). Общая сумма выплат составила 944 миллиона евро.

Коэффициент убыточности в Румынии эксперты оценивают на уровне 47,1%.

Чехия: образец стабильности

Чехия традиционно считается одним из самых стабильных страховых рынков региона. Застраховано 8,94 миллиона автомобилей.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2024 году — 163 евро. За год было урегулировано 357,5 тысяч случаев.

Частота случаев — 4%, средняя выплата — 2 тысячи евро. Общая сумма выплат составила 721 миллион евро.

Уникальность Чехии в том, что там один из самых низких коэффициентов убыточности — 49,7%. Чешские компании считают важным профессиональным управлением рисками и эффективной борьбой с мошенничеством.

Любопытно, что в Чехии, в отличие от других стран, коэффициент убыточности даже слегка снизился по сравнению с предыдущим годом (-1,66%).

Грозят ли Украине «европейские» цены?

Теперь, когда мы видим картину по сравнению с основными странами-соседями Украины, можно дать обоснованный ответ на главный вопрос: догоним ли мы в ближайшее время цены соседей на ОСАГО?

Краткий ответ: нет, не догоним. Почему? Давайте посчитаем. Во-первых, частота страховых случаев в Украине была всего 1,8%, и хотя в этом году она может достичь показателя в 2%, все равно значительно ниже, чем во всех рассматриваемых странах. Даже если в течение нескольких лет немного возрастет, нет оснований ожидать, что достигнет даже уровня 2,5%, не говоря уже о румынских 5,6% или венгерских 4%.

Самый низкий уровень автомобилизации в Европе (количество авто на 100 тыс. населения) и почти половина автотранспорта, преимущественно эксплуатируемая не в крупных городах с их плотным трафиком, пока будут держать этот показатель в Украине на умеренно низком уровне.

Во-вторых, средний ущерб в Украине (1,3−1,5 тысячи евро по договорам, заключенным уже по новым условиям закона с января 2025 г.) почти вдвое меньше польского. Это связано с более низкой стоимостью ремонтов, более дешевыми запчастями и другой структурой затрат.

В-третьих, наш автопарк более старый и более дешевый. Средний возраст авто в Украине — 22 года против 12 лет в ЕС. Соответственно стоимость ремонта этих автомобилей объективно ниже, особенно ввиду возможности использовать в ремонте более дешевые лицензионные, а не оригинальные запчасти для негарантийных авто.

Ценовой прогноз на ближайшие годы

Будет ли цена расти? Да, будет. Как в гривне, так и в евро. Но она не будет расти темпами, как в 2025 году (+110%). Следующая заметная корректировка цены ОСАГО в Украине состоится, когда страховые компании получат больше статистики по выплатам по полисам, заключенным после 01.01.2025 года. То есть ориентировочно в конце 2025 — начале 2026 года. Прогнозируемый рост — в пределах 10−20%.

Если сравнивать гипотетически польские 126 евро с учетом разницы в среднем ущерба и скорректировав на наши высшие расходы на ведение дела, то средняя премия в Украине может подняться максимум до 70−75 евро.

Это все еще вдвое меньше, чем в Польше и Венгрии, втрое меньше, чем в Болгарии и почти в пять раз меньше, чем в Латвии.

Поэтому автовладельцам пока не стоит пугаться «европейских» цен на ОСАГО. Для этого просто отсутствует соответствующая основа: ни наша частота ДТП (в 1,5 раза ниже польской), ни средний ущерб не дают оснований для такого роста.

Несмотря на наименьшую в Европе цену на ОСАГО в Украине, несмотря на сложности войны, дефицита рабочей силы и рост цен на СТО, украинские страховые компании за 9 мес. В 2025 году уже было осуществлено более 108,2 тыс. выплат. Кроме того, диджитализация в этом страховании находится на самом высоком уровне — страховщики полностью перешли на электронный полис.

Повысилась простота и скорость выплат — 45% от всех случаев регулируются без вызова полиции и, соответственно, без штрафов и пробок на дорогах благодаря активному использованию участниками ДТП европротокола, количество жалоб на страховые компании — минимальное (всего 0,3%).