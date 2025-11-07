Курс доллара упал на 18−19 копеек в пятницу, 7 ноября, на межбанке. Евро подешевело на 3−4 копейки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар подешевел на межбанке в пятницу
|
Открытие 7 ноября
|
Закрытие 7 ноября
|
Изменения
|
41,99/42,02
|
41,80/41,84
|
19/18
|
48,43/48,45
|
48,39/48,42
|
4/3
Официальный курс: доллар — 41,98 грн, евро — 48,52 грн.
Средний курс в банках: 41,80−42,22 грн/доллар, 48,17−48,80 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,95−42,05, евро — 48,60−48,78 грн.
Источник: Минфин
