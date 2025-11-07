Multi от Минфин
українська
7 ноября 2025, 16:43

Бонус к депозиту от «Минфин» — до 1,6% годовых

«Бонус к депозиту» — это постоянно действующая программа сайта «Минфин», которая позволяет увеличить доходность вклада за счет бонуса. Чтобы получить выплату, достаточно выполнить несколько простых действий онлайн. Узнайте больше о преимуществах участия в программе и доступных депозитах.

«Бонус к депозиту» — это постоянно действующая программа сайта «Минфин», которая позволяет увеличить доходность вклада за счет бонуса.

Какие депозиты сейчас доступны в программе

В программе сейчас действуют депозитные предложения от банков Кредитвест, Глобус и O.Bank. Эти финансовые учреждения работают под надзором НБУ, регулярно публикуют финансовую отчетность и состоят в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечивает дополнительную защиту средств вкладчиков.

Вы можете открыть гривневый депозит в любом из этих банков (или сразу в нескольких) и получить гарантированный бонус от Минфина — до 1,6% годовых от суммы вклада. Размер бонуса зависит от срока размещения средств.

Минимальный срок — 6 месяцев, минимальная сумма — 50 000 грн.

На сайте программы есть онлайн-калькулятор, с помощью которого можно сразу рассчитать сумму бонуса и итоговый доход после уплаты налогов.

Обратите внимание: для депозитов Глобус Банка и O.Bank предусмотрена возможность пополнения.

Так, в O.Bank сумма каждого пополнения — от 100 000 грн:

  • для вкладов на 6 месяцев — в течение 10 дней с момента открытия депозита;
  • для вкладов на 9 и 12 месяцев — в течение 30 дней.

Размер бонуса по вкладу «О.Депозит» от O.Bank — от 0,4% до 1%.

💰 Открыть депозит с бонусом в O.Bank

Как получить бонус от «Минфина»

Чтобы получить бонус, перед открытием депозита заполните заявку на сайте «Минфина». После этого подтвердите размещение вклада по ссылке на сайте.

Бонус выплачивается в течение 32 дней после подтверждения депозита.

❗ Обратите внимание

В программе «Бонус к депозиту» участвуют клиенты, которые не имеют действующих вкладов и/или не имели депозитов в банке в течение последних 30 дней до подачи заявки.

Какие преимущества дает участие в программе «Бонус к депозиту»

Среди участников программы «Минфин» регулярно проводит акции и розыгрыши, где можно выиграть дополнительные бонусы и денежные призы, участие в конференциях и других образовательных мероприятиях, скидки на обучение в Академии Минфин.

🎁 Уже 8 ноября офлайн- и онлайн-участники ежегодной конференции «Жить на проценты» смогут принять участие в розыгрыше промокодов на 200 грн и 250 грн — дополнительно к бонусу в программе «Бонус к депозиту».

Присоединяйтесь и выигрывайте!

Источник: Минфин
Новости по теме
