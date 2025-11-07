Multi от Минфин
7 ноября 2025, 14:46

Черная пятница 2025: 83% украинцев проигнорируют акции, не веря в скидки

Несмотря на приближающийся сезон распродаж, подавляющее большинство украинцев не планируют совершать покупки на Черную пятницу. Согласно результатам опроса, проведенного Rakuten Viber среди около 18 тысяч пользователей, 83% респондентов не будут покупать ничего.

Черная пятница 2025: 83% украинцев проигнорируют акции, не веря в скидки
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Примечательно, что 64% опрошенных, как и в прошлом году, заявили, что не верят в настоящие скидки в этот день.

Объемы покупок: Изменений почти нет

Распределение ответов на планы на покупки в этом году почти не отличается от 2024-го, что свидетельствует о стабильной скептической позиции украинцев:

  • Никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64% (в 2024 году этот ответ так же выбрали 64%);
  • В этом году не планирую ничего покупать — 19% (в 2024 — 19%);
  • Приблизительно в таком же объеме — 8% (в 2024 — 7%);
  • Буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6% (в 2024 — 6%);
  • Буду покупать больше, чем в прошлом году — 3% (в 2024 — 4%).

Что будет покупать меньшинство, ожидающее акции

Команда Viber также спросила украинцев, ожидающих скидок, что именно они будут покупать в этом году. В топе — одежда и обувь (их будут покупать 39% респондентов) и техника для дома (12%).

В прошлом году в тройку самых популярных категорий вошли еда и алкоголь (5% в 2025 году, 13% — в 2024 году), которые уступили в этом году гаджетам (10% в 2025 году, 12% — в 2024 году).

На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2025 году ответы распределились следующим образом:

  • Одежда и обувь — 39% (2024 — 34%);
  • Технику для дома — 12% (2024 — 9%);
  • Гаджеты — 10% (2024 — 12%);
  • Товары для детей — 8% (2024 — 9%);
  • Косметику, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);
  • Товары для домашних любимцев — 8% (2024 — 6%);
  • Товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);
  • Пищу и алкоголь — 5% (2024 — 13%);
  • Товары для авто — 2% (2024 — 2%);
  • Подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).

Опрос

Исследование проведено путем анонимного онлайн-опроса командой Rakuten Viber. В опросе приняло участие более 18 000 пользователей.

Ключевой возрастной группой респондентов являются люди в возрасте 34−45 лет. В общей сложности, более 50% участников опроса — это пользователи в возрасте до 45 лет.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
