Черная пятница 2025: 83% украинцев проигнорируют акции, не веря в скидки

Несмотря на приближающийся сезон распродаж, подавляющее большинство украинцев не планируют совершать покупки на Черную пятницу. Согласно результатам опроса, проведенного Rakuten Viber среди около 18 тысяч пользователей, 83% респондентов не будут покупать ничего.

Примечательно, что 64% опрошенных, как и в прошлом году, заявили, что не верят в настоящие скидки в этот день.

Объемы покупок: Изменений почти нет

Распределение ответов на планы на покупки в этом году почти не отличается от 2024-го, что свидетельствует о стабильной скептической позиции украинцев:

Никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64% (в 2024 году этот ответ так же выбрали 64%);

В этом году не планирую ничего покупать — 19% (в 2024 — 19%);

Приблизительно в таком же объеме — 8% (в 2024 — 7%);

Буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6% (в 2024 — 6%);

Буду покупать больше, чем в прошлом году — 3% (в 2024 — 4%).

Что будет покупать меньшинство, ожидающее акции

Команда Viber также спросила украинцев, ожидающих скидок, что именно они будут покупать в этом году. В топе — одежда и обувь (их будут покупать 39% респондентов) и техника для дома (12%).

В прошлом году в тройку самых популярных категорий вошли еда и алкоголь (5% в 2025 году, 13% — в 2024 году), которые уступили в этом году гаджетам (10% в 2025 году, 12% — в 2024 году).

На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2025 году ответы распределились следующим образом:

Одежда и обувь — 39% (2024 — 34%);

Технику для дома — 12% (2024 — 9%);

Гаджеты — 10% (2024 — 12%);

Товары для детей — 8% (2024 — 9%);

Косметику, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);

Товары для домашних любимцев — 8% (2024 — 6%);

Товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);

Пищу и алкоголь — 5% (2024 — 13%);

Товары для авто — 2% (2024 — 2%);

Подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).

Опрос

Исследование проведено путем анонимного онлайн-опроса командой Rakuten Viber. В опросе приняло участие более 18 000 пользователей.

Ключевой возрастной группой респондентов являются люди в возрасте 34−45 лет. В общей сложности, более 50% участников опроса — это пользователи в возрасте до 45 лет.