Несмотря на приближающийся сезон распродаж, подавляющее большинство украинцев не планируют совершать покупки на Черную пятницу. Согласно результатам опроса, проведенного Rakuten Viber среди около 18 тысяч пользователей, 83% респондентов не будут покупать ничего.
Черная пятница 2025: 83% украинцев проигнорируют акции, не веря в скидки
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Примечательно, что 64% опрошенных, как и в прошлом году, заявили, что не верят в настоящие скидки в этот день.
Объемы покупок: Изменений почти нет
Распределение ответов на планы на покупки в этом году почти не отличается от 2024-го, что свидетельствует о стабильной скептической позиции украинцев:
- Никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64% (в 2024 году этот ответ так же выбрали 64%);
- В этом году не планирую ничего покупать — 19% (в 2024 — 19%);
- Приблизительно в таком же объеме — 8% (в 2024 — 7%);
- Буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6% (в 2024 — 6%);
- Буду покупать больше, чем в прошлом году — 3% (в 2024 — 4%).
Что будет покупать меньшинство, ожидающее акции
Команда Viber также спросила украинцев, ожидающих скидок, что именно они будут покупать в этом году. В топе — одежда и обувь (их будут покупать 39% респондентов) и техника для дома (12%).
В прошлом году в тройку самых популярных категорий вошли еда и алкоголь (5% в 2025 году, 13% — в 2024 году), которые уступили в этом году гаджетам (10% в 2025 году, 12% — в 2024 году).
На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2025 году ответы распределились следующим образом:
- Одежда и обувь — 39% (2024 — 34%);
- Технику для дома — 12% (2024 — 9%);
- Гаджеты — 10% (2024 — 12%);
- Товары для детей — 8% (2024 — 9%);
- Косметику, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);
- Товары для домашних любимцев — 8% (2024 — 6%);
- Товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);
- Пищу и алкоголь — 5% (2024 — 13%);
- Товары для авто — 2% (2024 — 2%);
- Подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).
Опрос
Исследование проведено путем анонимного онлайн-опроса командой Rakuten Viber. В опросе приняло участие более 18 000 пользователей.
Ключевой возрастной группой респондентов являются люди в возрасте 34−45 лет. В общей сложности, более 50% участников опроса — это пользователи в возрасте до 45 лет.
Комментарии