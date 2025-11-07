Multi от Минфин
7 ноября 2025, 13:54

Украина не договорилась с инвесторами по реструктуризации ВВП-варрантов

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал заявление, обнародованное правительством на бирже Euronext. Украина после успешной реструктуризации еврооблигаций начала сложный процесс реструктуризации ВВП-варрантов, но пока не достигла согласия с ключевыми инвесторами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Украина не договорилась с инвесторами по реструктуризации ВВП-варрантов

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отсутствие прогресса в переговорах

Марченко выразил разочарование по поводу последних раундов обсуждений с Комитетом владельцев ВВП-варрантов, объединяющих институциональных инвесторов, владеющих около 35% этих инструментов.

«Отсутствие прогресса в сближении экономических позиций сторон во время последних раундов обсуждений вызывает разочарование. Поэтому мы продолжим обсуждение с более широким кругом заинтересованных сторон… для поиска практического решения, которое позволит Украине избавиться от инструмента, не созданного для нынешних чрезвычайных обстоятельств», — заявил министр финансов.

Цель Украины — найти решение, отвечающее требованиям программы с МВФ и обязательствам перед группой официальных кредиторов, обеспечивая макроэкономическую стабильность и восстановление страны.

Детали предложений: Украина vs Инвесторы

Переговоры, продолжавшиеся с 16 октября по 5 ноября, имели целью обмен ВВП-варрантов на новые облигации. Однако стороны не смогли прийти к согласию по экономическим условиям.

Предложение Украины:

Украина предложила обменять ВВП-варранты на новые еврооблигации серии С (C Bonds) с коэффициентом обмена 1,26.

  • График погашений: Сглажен, в 2030—2032 годах.
  • Купонная ставка: Начинается с 2,5% и постепенно растет до 6,0% к 2030 году.
  • Денежный компонент: 6 центов (включая комиссию за согласие) на 1 доллар номинальной стоимости варрантов для стимулирования участия.

Требования Комитета Владельцев:

Предложение инвесторов предусматривает обмен на новые облигации серии С с существенно более высокими экономическими параметрами, которые Украина назвала неприемлемыми из-за несоответствия условиям МВФ:

  • Увеличение госдолга: Значительное увеличение объема госдолга.
  • Сокращение срока погашения: С первым существенным погашением уже в 2029 году.
  • Высшие купонные ставки: В диапазоне от 5% до 7,75%.

Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия Украина отказалась от дальнейших предложений в рамках этого ограниченного переговорного периода.

Марченко подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные вызовы из-за войны и падения экономики почти на треть, Украина остается преданной конструктивному диалогу.

«Потери от войны для Украины чрезвычайно велики, однако мы не планируем добавлять в список потерь доверие инвесторов», — подчеркнул он.

Украина остается настроена на конструктивные переговоры со всеми собственниками ВВП-варрантов для обеспечения долгосрочной долговой устойчивости, не создавая угрозы для восстановления страны.

Что такое ВВП-варранты: История возникновения

В 2015 году, в условиях ослабленной экономики после российского вторжения в Крым и Донбасс, а также критического снижения золотовалютных резервов Украина потеряла способность обслуживать свои внешние обязательства.

Тогда с кредиторами было договорено о реструктуризации $18 млрд евробондов:

  • 20% суммы ($3,6 млрд) было списано.
  • Вместо этого инвесторы получили ВВП-варранты на эту же сумму.

Варранты — это финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики. Логика была проста: если экономика растет, государство может платить; если нет — платить не нужно.

Как работает механизм выплат

ВВП-варранты предусматривают выплаты только при выполнении ряда условий, которые должны были действовать до 2040 года.

Пороговое значение: выплаты начинались только тогда, когда годовой ВВП Украины превышал $125,4 млрд (в 2015 году ВВП составил $91 млрд).

Темпы роста:

  • Если ВВП за год растет на 3% или меньше — выплат нет.
  • Если рост составляет от 3% до 4% — выплата равна 15% суммы роста, превышающей 3% ВВП.
  • Если рост превышает 4% — нужно платить 40% от суммы роста свыше 4%, плюс 15% за рост от 3% до 4%.

Критики этого инструмента всегда отмечали, что он обрекает Украину на потенциально катастрофические выплаты, что делает высокий экономический рост для государства невыгодным.

Министр финансов Сергей Марченко в 2021 году подсчитал:

  • Даже при умеренном росте ВВП, общие выплаты по варрантам могут достичь $22 млрд.
  • Если бы экономика Украины к 2040 году достигла уровня Польши, суммарно пришлось бы заплатить $80 млрд.

Доля варрантов на рынке

Инвесторы поначалу не верили в быстрый рост экономики. В 2016 году варранты торговались всего в 30% от номинала — владельцы спешили избавиться от бумаг.

Однако когда экономика Украины начала восстанавливаться в 2021 году, стоимость бумаг подскочила до 117% от номинала. В этот момент Правительство начало постепенно выкупать варранты с рынка, опасаясь предстоящих выплат.

Как следствие, сейчас на руках у частных инвесторов осталось варрантов на сумму $2,6 млрд, которые Украина стремится реструктуризировать из-за войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
