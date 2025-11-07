Курс валют: доллар в обменниках подешевел на 10 копеек

В пятницу, 7 ноября, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,27 грн. Евро покупают за 48,15 грн, а продают за 48,82 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,07, евро — 48,60−48,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,99−42,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,43−48,45 грн/евро.

