Кабинет Министров Украины приступил к реализации новой пилотной программы «Деньги ходят за учителем», направленной на поддержку украинских педагогов и развитие их квалификации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Деньги ходят за учителем»: Кабмин запустил новую программу финансовой поддержки педагогов
Теперь учителя смогут самостоятельно решать, как именно развиваться и где учиться.
Механизм и финансирование
- Сумма поддержки: Государство будет насчитывать 1500 грн на виртуальный счет каждого педагога.
- Использование: Эти средства учителя могут самостоятельно использовать на учебные курсы, которые отвечают их профессиональным потребностям и планам.
- Платформа: Весь процесс управления средствами и выбора курсов будет проходить на специальной государственной диджитальной платформе.
Кто может принять участие в пилоте
Пилотная программа ориентирована на:
- Директоров и заместителей.
- Учителей, работающих с 7−9 классами НУШ.
- Учителей преподавают в 10 пилотных классах старшей профильной школы.
Регистрация для педагогов откроется уже в декабре 2025 года на платформе «Вектор» по этой ссылке.
Учеба начнется в начале нового года.
Программа «Деньги ходят за учителем» является частью совместной инициативы Министерства образования и науки и Всемирного банка.
