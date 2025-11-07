Multi от Минфин
7 ноября 2025, 10:53 Читати українською

«Деньги ходят за учителем»: Кабмин запустил новую программу финансовой поддержки педагогов

Кабинет Министров Украины приступил к реализации новой пилотной программы «Деньги ходят за учителем», направленной на поддержку украинских педагогов и развитие их квалификации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин запустил новую программу финансовой поддержки педагогов
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Теперь учителя смогут самостоятельно решать, как именно развиваться и где учиться.

Механизм и финансирование

  • Сумма поддержки: Государство будет насчитывать 1500 грн на виртуальный счет каждого педагога.
  • Использование: Эти средства учителя могут самостоятельно использовать на учебные курсы, которые отвечают их профессиональным потребностям и планам.
  • Платформа: Весь процесс управления средствами и выбора курсов будет проходить на специальной государственной диджитальной платформе.

Кто может принять участие в пилоте

Пилотная программа ориентирована на:

  • Директоров и заместителей.
  • Учителей, работающих с 7−9 классами НУШ.
  • Учителей преподавают в 10 пилотных классах старшей профильной школы.

Регистрация для педагогов откроется уже в декабре 2025 года на платформе «Вектор» по этой ссылке.

Учеба начнется в начале нового года.

Программа «Деньги ходят за учителем» является частью совместной инициативы Министерства образования и науки и Всемирного банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 5

+
+15
Lololoq
Lololoq
7 ноября 2025, 11:55
#
Красивые тексты это кто им пишет?
Использование: Эти средства учителя могут самостоятельно использовать на учебные курсы, которые отвечают их профессиональным потребностям и планам — Что? А на продукты вот которые можно внутрь употреблять через рот для отсутствия голодного приступа?
+
0
san4os
san4os
7 ноября 2025, 13:53
#
А ще у вчителів є потреба вдягнутися, взутися, в перукарню сходити. Робота у них така що потрібно мати нормальний вигляд…
Але хтось добре знає як пиляти бюджетні гроші.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 ноября 2025, 12:10
#
А-ха-ха-х:) 10 тисяч гривень в місяць ходять вчителем:)
+
+15
SergValin
SergValin
7 ноября 2025, 13:33
#
За пациентом деньги уже пришли, теперь новая жертва?
+
+15
san4os
san4os
7 ноября 2025, 14:02
#
Спосіб пиляти бюджетні гроші. Типу, ми тобі дамо з бюджету гроші, але у них буде обмежена сфера на що зможеш потратити. Тобто ти їці гроші нам віддаси, тому що тендер тільки ми самі і виграєм, тому що ми під час гри на ходу придумуєм правила гри. Ось така фішка у чиновників.
