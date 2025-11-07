«Деньги ходят за учителем»: Кабмин запустил новую программу финансовой поддержки педагогов

Кабинет Министров Украины приступил к реализации новой пилотной программы «Деньги ходят за учителем», направленной на поддержку украинских педагогов и развитие их квалификации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Теперь учителя смогут самостоятельно решать, как именно развиваться и где учиться.

Механизм и финансирование

Сумма поддержки: Государство будет насчитывать 1500 грн на виртуальный счет каждого педагога.

Использование: Эти средства учителя могут самостоятельно использовать на учебные курсы, которые отвечают их профессиональным потребностям и планам.

Платформа: Весь процесс управления средствами и выбора курсов будет проходить на специальной государственной диджитальной платформе.

Кто может принять участие в пилоте

Пилотная программа ориентирована на:

Директоров и заместителей.

Учителей, работающих с 7−9 классами НУШ.

Учителей преподавают в 10 пилотных классах старшей профильной школы.

Регистрация для педагогов откроется уже в декабре 2025 года на платформе «Вектор» по этой ссылке.

Учеба начнется в начале нового года.

Программа «Деньги ходят за учителем» является частью совместной инициативы Министерства образования и науки и Всемирного банка.