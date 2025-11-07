Выплаты по программе «Национальный кэшбек» приостановлены уже два месяца: когда ждать деньги

Министерство экономики Украины сообщило о задержке выплат по государственной программе «Национальный кэшбек». Украинцы не получали обещанные средства в течение двух месяцев — за август и сентябрь 2025 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Когда ждать денег

Однако, по информации министерства, выплаты за август должны возобновиться на следующей неделе в полном объеме.

«Завершаются финальные процедуры перед запуском выплаты», — заявили в министерстве.

Также отмечается, что на следующем этапе начнутся выплаты кэшбека за сентябрь.

Причина задержки

В Минэкономики объяснили задержку техническим процессом согласования.

Отмечается, что фактическое количество участников программы значительно превысило начальные прогнозы. Как следствие, выплаты за август станут наибольшими за все время работы программы, достигнув 509 миллионов гривен.

«Национальный кэшбек»

«Национальный кэшбек» — государственная инициатива, предусматривающая частичный возврат средств (10% от стоимости) за приобретенные украинцами товары отечественного производства.