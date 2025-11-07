За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 148 910 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 ноября: 1 170 российских оккупантов, 1 танк и 248 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
личного состава — около 1 148 910 (+1 170) человек
танков — 11 330 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 543 (+2) ед.
артиллерийских систем — 34 301 (+13) ед.
РСЗО — 1 535 (+0) ед.
средства ПВО — 1238 (+1) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
Вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 678 (+248) ед.
крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 66 723 (+65) ед.
специальная техника — 3 993 (+2) ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии