К закрытию межбанка в четверг, 6 ноября, курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 6 ноября
|
Закрытие 6 ноября
|
Изменения
|
42,06/42,09
|
41,99/42,02
|
7/7
|
48,41/48,43
|
48,39/48,41
|
2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,83−42,28 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,75 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,10−42,15, евро — 48,60−48,75 грн.
Источник: Минфин
