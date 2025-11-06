В Раду подали законопроект о повышении выплат детям с инвалидностью

Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, изменяющий подход государства к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Об этом он написал в телеграм-канале.

О чем идет речь

По его словам, речь идет не только о повышении выплат, но и о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям.

Что предусматривает законопроект:

Повышение размера пособия. Она больше не будет зависеть от заниженного прожиточного минимума, а будет рассчитываться от минимальной зарплаты:

дети с инвалидностью — 100% минимальной зарплаты

лица с инвалидностью с детства I группы — 100%

ІІ группы — 70%

ІІІ группы — 30%

«Помощь по уходу без обязательного требования увольняться с работы. Семьи получат финансовую поддержку, даже если оба родителя работают.

Комплексная поддержка для семей. Законопроект вводит услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения, развития ребенка, а также «отдых для родителей» — возможность получить помощь в уходе, чтобы предотвратить выгорание", — уточнил он.

Как будут выплачивать средства

Выбор метода получения помощи. Наличными, безналично или через социальную карточку так, как удобно семье.

Цифровизация процедур. Заявления, медицинские заключения, документы — все онлайн, без нескончаемых бумаг и очередей.

Медицинское обеспечение. Государство гарантирует право детей с инвалидностью получать необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации без бюрократии.

Право на самостоятельность. Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении по уходу, он имеет право самостоятельно распоряжаться своей помощью.

Откуда финансирование

Законопроект финансируется за счет государственного бюджета и является частью более широкой реформы социальной политики, где ключевым принципом является не помощь на выживание, а поддержка для достойной жизни.