Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, изменяющий подход государства к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Об этом он написал в телеграм-канале.
В Раду подали законопроект о повышении выплат детям с инвалидностью
О чем идет речь
По его словам, речь идет не только о повышении выплат, но и о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям.
Что предусматривает законопроект:
Повышение размера пособия. Она больше не будет зависеть от заниженного прожиточного минимума, а будет рассчитываться от минимальной зарплаты:
- дети с инвалидностью — 100% минимальной зарплаты
- лица с инвалидностью с детства I группы — 100%
- ІІ группы — 70%
- ІІІ группы — 30%
«Помощь по уходу без обязательного требования увольняться с работы. Семьи получат финансовую поддержку, даже если оба родителя работают.
Комплексная поддержка для семей. Законопроект вводит услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения, развития ребенка, а также «отдых для родителей» — возможность получить помощь в уходе, чтобы предотвратить выгорание", — уточнил он.
Как будут выплачивать средства
Выбор метода получения помощи. Наличными, безналично или через социальную карточку так, как удобно семье.
Цифровизация процедур. Заявления, медицинские заключения, документы — все онлайн, без нескончаемых бумаг и очередей.
Медицинское обеспечение. Государство гарантирует право детей с инвалидностью получать необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации без бюрократии.
Право на самостоятельность. Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении по уходу, он имеет право самостоятельно распоряжаться своей помощью.
Откуда финансирование
Законопроект финансируется за счет государственного бюджета и является частью более широкой реформы социальной политики, где ключевым принципом является не помощь на выживание, а поддержка для достойной жизни.
