В Раду подали законопроект о повышении выплат детям с инвалидностью

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 14:27 Читати українською

В Раду подали законопроект о повышении выплат детям с инвалидностью

Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, изменяющий подход государства к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Об этом он написал в телеграм-канале.

Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, изменяющий подход государства к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

О чем идет речь

По его словам, речь идет не только о повышении выплат, но и о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям.

Что предусматривает законопроект:

Повышение размера пособия. Она больше не будет зависеть от заниженного прожиточного минимума, а будет рассчитываться от минимальной зарплаты:

  • дети с инвалидностью — 100% минимальной зарплаты
  • лица с инвалидностью с детства I группы — 100%
  • ІІ группы — 70%
  • ІІІ группы — 30%

«Помощь по уходу без обязательного требования увольняться с работы. Семьи получат финансовую поддержку, даже если оба родителя работают.

Комплексная поддержка для семей. Законопроект вводит услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения, развития ребенка, а также «отдых для родителей» — возможность получить помощь в уходе, чтобы предотвратить выгорание", — уточнил он.

Как будут выплачивать средства

  • Выбор метода получения помощи. Наличными, безналично или через социальную карточку так, как удобно семье.

  • Цифровизация процедур. Заявления, медицинские заключения, документы — все онлайн, без нескончаемых бумаг и очередей.

  • Медицинское обеспечение. Государство гарантирует право детей с инвалидностью получать необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации без бюрократии.

  • Право на самостоятельность. Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении по уходу, он имеет право самостоятельно распоряжаться своей помощью.

Откуда финансирование

Законопроект финансируется за счет государственного бюджета и является частью более широкой реформы социальной политики, где ключевым принципом является не помощь на выживание, а поддержка для достойной жизни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами