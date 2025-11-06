Multi от Минфин
6 ноября 2025, 11:59

Норвегия может разблокировать европейский военный заем на более чем 100 млрд евро для Украины

Норвегия обсуждает предложение разблокировать европейский военный заем на более чем 100 млрд евро для Украины, обеспечив долг своим государственным суверенным фондом благосостояния стоимостью 1,7 триллиона евро. Об этом пишет Еuractiv.

Норвегия обсуждает предложение разблокировать европейский военный заем на более чем 100 млрд евро для Украины, обеспечив долг своим государственным суверенным фондом благосостояния стоимостью 1,7 триллиона евро.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали предложения

Поскольку Киев отчаянно нуждается в деньгах и кредиторах, готовых продолжать финансировать его огромный дефицит, лидеры Европейского Союза придумали план одолжить 140 миллиардов евро под залог замороженных российских государственных активов.

Эта схема потерпела сопротивление со стороны Бельгии, где расположено финансовое учреждение, которое администрирует российские деньги. ЕС будет трудно собрать ссуду без значительного обеспечения из-за риска, что Украина может никогда не быть в состоянии вернуть средства.

Переговорщики, как ожидается, попытаются убедить бельгийцев на встрече в пятницу.

Поддержка Украины

Однако Осло еще может прийти на спасение. Политическая элита Норвегии была задета за живое предложениями от Дании и других европейских партнеров, что страна, которая принадлежит к НАТО, но не к ЕС, «зарабатывает на войне» от российского вторжения в Украину, продавая большие объемы нефти и газа своим союзникам, при этом возвращая сравнительно мало.

Норвежские экономисты Ховард Халланд и Кнут Антон Мерк утверждают, что их страна должна компенсировать эту неожиданную прибыль, предложив часть своих огромных финансовых активов в качестве гарантии.

Что известно о Государственном пенсионном фонде Норвегии

Государственный пенсионный фонд Норвегии создан в 1990 году для инвестирования доходов от ископаемого топлива. Сейчас это самый большой суверенный фонд благосостояния в мире.

Идея набрала обороты в норвежском парламенте, где четыре из девяти политических партий уже поддержали ее. Среди них несколько левых партий, поддержка которых нужна премьер-министру от Лейбористской партии Йонасу Гара Стере для сохранения своего правительственного меньшинства.

Премьер Стере сказал, что открыт к предложению и поручил подготовить отчет о том, как это может работать. Однако он ожидает результатов переговоров в Брюсселе и ясного выражения интереса от ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
