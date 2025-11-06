Курс валют: доллар в банках подешевел, евро — подорожал

В четверг, 6 ноября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 4 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 9 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 14 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,27 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,08, евро — 48,55−48,72 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,06−42,09 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,41−48,43 грн/евро.

