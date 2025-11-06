Ripple привлекла $500 млн при оценке $40 млрд

Компания Ripple , известная своими решениями для трансграничных платежей на базе блокчейна, привлекла $500 млн инвестиций при оценке $40 млрд. Среди инвесторов — ведущие игроки Уолл-стрит, делающие ставку на развитие инфраструктуры цифровых активов, пишет Bloomberg .

Что известно о привлечении средств

Раунд возглавили фонды, связанные с Fortress Investment Group и Citadel Securities, а также Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard и Marshall Wace, говорится в сообщении Ripple.

Полученный капитал компания направит на расширение по направлениям кастодиальных услуг, стейблкоинов и прайм-брокериджа. Это сферы, вызывающие все больший интерес у финансовых институтов на фоне ослабления регулирования крипторинка.

Ripple заявила, что уже обработала более $95 млрд трансакций на своей блокчейн-платформе. Ее долларовый стейблкоин RLUSD недавно превысил $1 млрд рыночной капитализации, став седьмым по величине в мире, по данным CoinMarketCap.

Напомним

Ripple Labs, Inc. (известная как Ripple) основана в 2012 году (ранее OpenCoin) в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания специализируется на блокчейн-технологиях для финансовых услуг.

Ripple создает решения для более быстрых и более дешевых международных платежей, используя сеть RippleNet и цифровую валюту XRP (как «мостовой актив» для транзакций). Их цель — модернизировать глобальные переводы, уменьшая затраты и время по сравнению с традиционными системами типа SWIFT.