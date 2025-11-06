Multi от Минфин
українська
6 ноября 2025, 8:00 Читати українською

Кабмин одобрил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению

Кабмин одобрил доработанный проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с учетом выводов и предложений Верховной Рады, принятых по результатам первого чтения. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Кабмин одобрил доработанный проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с учетом выводов и предложений Верховной Рады, принятых по результатам первого чтения.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились основные показатели

По сравнению с первым чтением доходы государственного бюджета увеличены на 27,8 млрд грн, расходы — на 33,6 млрд грн, а предельный объем дефицита — на 5,8 млрд грн.

По результатам доработки доходы госбюджета (без межбюджетных трансфертов) определены в сумме 2 трлн 854,3 млрд грн, расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн, дефицит — 1 трлн 900 млрд грн, что составляет 18,4% ВВП.

Читайте: Госбюджет-2026 прошел первое чтение в Верховной Раде

За счет чего увеличатся доходы

Планируется увеличение доходов государственного бюджета благодаря изменениям в налоговой сфере и уточнению прогнозов поступлений. В частности, повышение ставки налога на прибыль банковских учреждений с 25% до 50% (законопроект № 14097) обеспечит дополнительно около 30 млрд грн. Часть этого налога, которая раньше зачислялась в местные бюджеты, направлена в специальный фонд государственного бюджета — еще 4,3 млрд грн.

Дополнительные доходы ожидаются также от увеличения дивидендов ПАО «Украинская финансовая жилищная компания» — +1,3 млрд грн. В то же время состоялась техническая корректировка грантовых поступлений Всемирного банка по проекту RELINC: грант на 5 млрд грн заменен льготным займом, гарантированным Европейской Комиссией в рамках механизма Ukraine Facility.

Читайте: Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы достигает около $60 млрд — Марченко

Рост расходов обусловлен уточнением и усилением приоритетных направлений финансирования. Дополнительные ресурсы направят, в частности, на:

  • резервный фонд: +18,9 млрд грн (в общей сложности 54,5 млрд грн) для оперативного реагирования на вызовы военного времени;
  • оплату труда преподавателей: +6,6 млрд грн (в общей сложности 190,5 млрд грн) — поэтапное повышение (в течение года) на 50% уровня оплаты труда не только учителям школ, но и педагогическим и научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования и учреждений профессионального образования государственной формы собственности;
  • публичные инвестиционные проекты: +4,3 млрд грн (в общей сложности 107,2 млрд грн) — включает продолжение программы обновления пассажирских вагонов;
  • государственную жилищную политику: +1,3 млрд грн (в общей сложности 46,5 млрд грн) — через ПАО «Украинская финансовая жилищная компания».

Также предусмотрено возвращение в государственный бюджет 1,4 млрд грн, ранее внесенных в уставный капитал ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» и неиспользованных по назначению.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжения активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

