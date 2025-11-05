К закрытию межбанка в среду, 5 ноября, курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже, евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.
Доллар подорожал на межбанке на копейку
|
Открытие 5 ноября
|
Закрытие 5 ноября
|
Изменения
|
42,05/42,08
|
42,06/42,09
|
1/1
|
48,31/48,34
|
48,32/48,34
|
1/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,84−42,25 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,71 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,14−42,10, евро — 48,55−48,68 грн.
