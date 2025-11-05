Украинцы приобрели более $730 миллионов валюты за октябрь

В октябре 2025 года объем чистой покупки валюты населением резко возрос и достиг $736,48 миллиона, что явилось самым большим показателем с марта 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка .

Фокус на наличном рынке

Покупка наличных: Украинцы приобрели наличную валюту на $2,25 миллиарда.

Продажа наличных денег: объем продаж составил $1,5 миллиарда, оставшись на уровне предыдущего месяца.

Безналичный рынок

На безналичном рынке ситуация была другой: физические лица приобрели безналичную валюту на $352,7 млн, а продали — на $363,01 млн.

С начала 2025 года общий объем покупки валюты населением превысил объем продаж на 8,18 миллиарда долларов.