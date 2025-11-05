В среду, 5 ноября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют: доллар в банках подорожал, евро — подешевел
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,81−42,25 грн. Евро покупают за 48,07 грн, а продают за 48,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,10, евро — 48,54−48,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,05−42,08 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,31−48,34 грн/евро.
Источник: Минфин
