Курс валют: доллар в банках подорожал, евро — подешевел

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,81−42,25 грн. Евро покупают за 48,07 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,10, евро — 48,54−48,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,05−42,08 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,31−48,34 грн/евро.

