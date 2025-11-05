Уважаемый читатель!
Новости компаний
5 ноября 2025, 15:13 Читати українською
Банк Кредит Днепр предлагает до 2,5% годовых по вкладам в валюте
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Банк Кредит Дніпро
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 1