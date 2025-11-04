«єВідновлення»: В «Дие» можно подать заявление о повторном повреждении жилья

В приложении «Дия» упростили процедуру подачи заявления на компенсацию по программе «єВідновлення» для граждан, чье жилье враг повредил повторно. Об этом сообщает пресс-служба «Дии».

Теперь пользователи могут сразу подать новое заявление, даже если предыдущее еще находится в работе. Больше не нужно ждать, пока завершится ремонт или комиссия одобрит предварительный отчет.

Как это работает

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо:

В приложении «Дия» открыть свой «Отчет о ремонте» (по предварительной, активной заявке).

Поставить метку «Имущество было повреждено повторно».

После этого система сразу разрешит подать новое сообщение о повреждении и новое заявление о компенсации.

Отмечается, что во время визита специалисты осмотрят новые повреждения (относительно нового заявления) и проверят, как было отремонтировано жилье ранее (для закрытия предыдущего дела).

Особое условие

Чтобы система пропустила новое заявление, сначала нужно закрыть карточку «єВідновлення», на которую раньше поступали средства. Неиспользованные средства вернутся в госбюджет, а новая компенсация будет начислена на новый счет.