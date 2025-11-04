Скорость мобильного интернета станет обязательным показателем качества связи в Украине

Верховная Рада приняла законопроект № 12094 , который должен существенно улучшить качество мобильного интернета и развивать цифровую инфраструктуру в стране. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Законопроект направлен на обеспечение бесперебойной и качественной связи для всех украинцев.

Ключевые изменения, которые предусматривает закон

Закон вводит ряд новаций, которые изменят подход к контролю качества мобильной связи и ее доступности:

Самостоятельный мониторинг: Украинцы получат возможность самостоятельно проверять качество мобильного Интернет через свои смартфоны. Данные о качестве и скорости будут переданы национальному регулятору (НКЕК) для оперативного анализа и выявления слабых мест сети.

Стимул для сельской местности: Упраздняется мораторий на проверку выполнения условий лицензий операторами. Это должно стимулировать компании строить базовые станции в сельской местности и уменьшать количество белых пятен без связи.

Постоянный национальный роуминг: Функция национального роуминга, позволяющая пользоваться сетями других операторов, будет работать после завершения военного положения. Это обеспечит связь в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

В Министерстве цифровой трансформации выразили надежду, что президент вскоре подпишет законопроект, который позволит начать работу по обеспечению качественной связью самых отдаленных уголков страны.