Верховная Рада приняла законопроект № 12094, который должен существенно улучшить качество мобильного интернета и развивать цифровую инфраструктуру в стране. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Скорость мобильного интернета станет обязательным показателем качества связи в Украине
Законопроект направлен на обеспечение бесперебойной и качественной связи для всех украинцев.
Ключевые изменения, которые предусматривает закон
Закон вводит ряд новаций, которые изменят подход к контролю качества мобильной связи и ее доступности:
- Стандарты скорости: скорость мобильного интернета становится обязательным показателем качества связи. Будет установлено фиксированное количество мегабит в секунду, в пределах которого мобильные операторы обязаны предоставлять услуги.
- Самостоятельный мониторинг: Украинцы получат возможность самостоятельно проверять качество мобильного Интернет через свои смартфоны. Данные о качестве и скорости будут переданы национальному регулятору (НКЕК) для оперативного анализа и выявления слабых мест сети.
- Стимул для сельской местности: Упраздняется мораторий на проверку выполнения условий лицензий операторами. Это должно стимулировать компании строить базовые станции в сельской местности и уменьшать количество белых пятен без связи.
- Постоянный национальный роуминг: Функция национального роуминга, позволяющая пользоваться сетями других операторов, будет работать после завершения военного положения. Это обеспечит связь в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
В Министерстве цифровой трансформации выразили надежду, что президент вскоре подпишет законопроект, который позволит начать работу по обеспечению качественной связью самых отдаленных уголков страны.
Источник: Минфин
