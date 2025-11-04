Мобильное приложение ПУМБ Бизнес становится инклюзивным

Мобильное приложение ПУМБ Бизнес обновлено в соответствии с принципами доступности и инклюзивности.В частности, реализована полноценная поддержка технологий озвучивания экрана —TalkBack для Android и VoiceOver для iOS.

Кроме того, доступны дополнительные функции для пользователей с нарушениями зрения: настройка шрифта, увеличение контрастности интерфейса, голосовые подсказки для ключевых элементов управления — переключателей, чекбоксов, полей ввода и кнопок.

«Мы убеждены, что цифровая доступность — это не просто требование законодательства, не просто тренд, а необходимость, важный шаг к инклюзивному обществу. Поэтому мы инвестируем в функциональные решения, которые делают цифровые сервисы удобными и понятными для каждого», — комментирует директор департамента развития Digital-платформы корпоративного бизнеса Максим Масюк.

Интерфейс мобильного приложения был комплексно адаптирован с учетом рекомендаций экспертов по цифровой доступности компании AccessLab, которая предоставила практические советы по повышению инклюзивности.

Часть из них уже внедрена в обновленной версии приложения, отвечающей требованиям Европейского акта о доступности (EuropeanAccessibilityAct).

На сегодняшний день мобильное приложение ПУМБ Бизнес это:

Полноценная поддержкаTalkBackVoiceOver

Удобная навигация для людей с нарушениями зрения

Увеличенный шрифт и высокая контрастность интерфейса

Быстрое открытие счета (DigitalOnboarding)

Мгновенный доступ к платежным инструментам

Возможность получить консультацию

Интуитивно понятный UX/UI

ПУМБ Бизнес — одно из первых приложений на украинском банковском рынке, деинклюзивность реализована системно, команда уже работает над дальнейшими обновлениями.

Загрузите мобильное приложение ПУМБ Бизнес в AppStore или GooglePlay — и воспользуйтесь новыми возможностями.

ПУМБ внедряет инклюзивность через комплексную стратегию, охватывающую физическую, информационную и цифровую доступность. Это включает в себя адаптацию отделений, мобильных приложений и вебсайтов, а также создание инклюзивной культуры через обучение и программу «Амбасадоры безбарьерности». Все 207 отделений банка ПУМБ имеют доступную входную группу — пандусы, подъемники, нулевой вход, навигационные и упреждающие элементы, таблички со шрифтом Брайля. Банк также помогает малому бизнесу стать более доступным.