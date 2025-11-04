Мобильное приложение ПУМБ Бизнес становится инклюзивным

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 17:10 Читати українською

Мобильное приложение ПУМБ Бизнес становится инклюзивным

Мобильное приложение ПУМБ Бизнес обновлено в соответствии с принципами доступности и инклюзивности.В частности, реализована полноценная поддержка технологий озвучивания экрана —TalkBack для Android и VoiceOver для iOS.

Кроме того, доступны дополнительные функции для пользователей с нарушениями зрения: настройка шрифта, увеличение контрастности интерфейса, голосовые подсказки для ключевых элементов управления — переключателей, чекбоксов, полей ввода и кнопок.

«Мы убеждены, что цифровая доступность — это не просто требование законодательства, не просто тренд, а необходимость, важный шаг к инклюзивному обществу. Поэтому мы инвестируем в функциональные решения, которые делают цифровые сервисы удобными и понятными для каждого», — комментирует директор департамента развития Digital-платформы корпоративного бизнеса Максим Масюк.

Интерфейс мобильного приложения был комплексно адаптирован с учетом рекомендаций экспертов по цифровой доступности компании AccessLab, которая предоставила практические советы по повышению инклюзивности.

Часть из них уже внедрена в обновленной версии приложения, отвечающей требованиям Европейского акта о доступности (EuropeanAccessibilityAct).

На сегодняшний день мобильное приложение ПУМБ Бизнес это:

  • Полноценная поддержкаTalkBackVoiceOver
  • Удобная навигация для людей с нарушениями зрения
  • Увеличенный шрифт и высокая контрастность интерфейса
  • Быстрое открытие счета (DigitalOnboarding)
  • Мгновенный доступ к платежным инструментам
  • Возможность получить консультацию
  • Интуитивно понятный UX/UI

ПУМБ Бизнес — одно из первых приложений на украинском банковском рынке, деинклюзивность реализована системно, команда уже работает над дальнейшими обновлениями.

Загрузите мобильное приложение ПУМБ Бизнес в AppStore или GooglePlay — и воспользуйтесь новыми возможностями.

ПУМБ внедряет инклюзивность через комплексную стратегию, охватывающую физическую, информационную и цифровую доступность. Это включает в себя адаптацию отделений, мобильных приложений и вебсайтов, а также создание инклюзивной культуры через обучение и программу «Амбасадоры безбарьерности». Все 207 отделений банка ПУМБ имеют доступную входную группу — пандусы, подъемники, нулевой вход, навигационные и упреждающие элементы, таблички со шрифтом Брайля. Банк также помогает малому бизнесу стать более доступным.

Источник: ПУМБ
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами