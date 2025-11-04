Stream Finance потеряла $93 млн и остановилась, FTX отозвала ходатайство об ограничении выплат: что нового

Платформа Stream Finance приостановила работу: Заявлено о потере $93 млн

Децентрализованная платформа Stream Finance временно остановила операции по выводу средств и приему депозитов. Причиной стало сообщение от внешнего менеджера фондов проекта по потере активов на сумму $93 миллиона.

Руководство Stream Finance заявило, что привлекло к расследованию инцидента специалистов юридической фирмы Perkins Coie LLP. Платформа не планирует возобновлять полноценную работу, пока не будут выяснены точные причины ущерба и не оценен реальный масштаб события.

«Мы активно выводим все ликвидные активы и ожидаем, что этот процесс будет завершен в ближайшее время», — сообщила команда разработчиков.

На фоне новостей о потере активов, токен Staked Stream USD (xUSD), обеспечивающий привязку к фиатным активам, резко потерял свою привязку (depeg).

4 ноября котировки xUSD мгновенно обвалились до рекордно низкого уровня в $0,3, хотя за последний месяц монета стабильно торговалась в районе $1,26.

Следствием стало обвальное падение совокупного объема заблокированных в протоколе средств (TVL) — с почти $204 млн на конец октября до примерно $98 млн.

Stream Finance предлагал пользователям услуги доходного фарминга и доступ к дельта-нейтральным стратегиям, ориентированным на трейдинг через децентрализованные биржи (DEX) и другие решения DeFi.

Инвесторы вывели $360 млн из криптофондов в неделю

Прошедшая неделя, с 27 по 31 октября, отметилась значительным оттоком средств из инвестиционных продуктов, основанных на криптовалютах. Общие потери криптофондов составили $360 миллионов согласно отчету аналитической компании CoinShares.

Негативные настроения инвесторов наиболее выражено проявились в США, где отток из криптофондов достиг $439 миллионов. Частично эти потери были компенсированы притоком средств к продуктам, зарегистрированным в Германии ($32 млн) и Швейцарии ($30,8 млн).

Биткоин (BTC): Инвесторы вывели из биткоин-фондов $946 миллионов. Аналитики CoinShares считают, что это подтверждает чувствительность «цифрового золота» к изменениям в денежно-кредитной политике США, несмотря на недавнее снижение ставки ФРС.

Ethereum (ETH): В продукты на базе Ethereum поступило $57,6 миллиона, хотя эксперты отмечают неоднозначность инвестиционной динамики в течение недели.

В противоположность общему тренду, фонд на базе Solana (SOL) продемонстрировал значительный успех:

Приток: В SOL-продукты поступило $421 миллион, что стало вторым историческим результатом за все время наблюдений.

Большая часть этих средств была направлена к недавно запущенным спотовым SOL-ETF.

FTX отозвала ходатайство об ограничении выплат: Клиенты из Украины и 48 стран сохранили право на компенсации

Находящаяся в состоянии банкротства криптовалютная биржа FTX отозвала свое резонансное ходатайство в Суд по вопросам банкротств Делавера, которое предусматривало ограничение выплат клиентам из некоторых юрисдикций.

В списке стран, которые могли быть исключены из компенсации, фигурировала и Украина, а также 48 других юрисдикций, включая Китай, РФ и Саудовскую Аравию.

Ходатайство, поданное FTX в июле 2025 года, спрашивало разрешение на введение «Процедуры ограниченной юрисдикции». Компания аргументировала это тем, что правовой режим в некоторых странах может препятствовать выплате компенсаций и просила разрешения нанять местных юристов для оценки рисков.

Будь страна признана проблемной, биржа могла бы отклонить претензии локальных клиентов, перенаправив их средства обратно в траст. Для получения денег пострадавшим пришлось обращаться в суд США.

На клиентов из этих 49 стран приходится около 5% всех востребованных активов. При этом 82% этой суммы принадлежит пользователям из Китая.

Ходатайство FTX вызвало волну критики как среди криптосообщества, так и среди кредиторов. В частности, против выступили около 300 инвесторов из Китая.

После заседания 23 октября 2025 года и с учетом всех аргументов FTX Recovery Trust принял решение об отзыве ходатайства, что обезопасило украинских пользователей от необходимости обращаться в американский суд.

В то же время, компания оставила за собой право подать это ходатайство повторно.

Ripple поглощает разработчика Palisade: Компания создает комплексный институциональный хаб для криптоактивов

Финтех-компания Ripple приобрела разработчика кастодиальных решений Palisade. Это соглашение направлено на существенное расширение сервиса Ripple Custody и охват более широкого круга корпоративных клиентов.

Первоначально Ripple Custody был ориентирован исключительно на банки и крупные финансовые учреждения, работающие с цифровыми активами, стейблкоинами и RWA (токенизированными реальными активами). Теперь, благодаря покупке Palisade, Ripple сможет обслуживать также финтех-компании, криптофирмы и другие крупные корпорации.

Президент Ripple Моника Лонг (Monica Long) подчеркнула, что корпорации станут движущей силой следующей волны внедрения криптовалют.

«Как и банки, они выходят на рынок и нуждаются в лицензированных партнерах с готовыми решениями. Объединение хранилища Ripple и кошелька Palisade создаст комплексное решение для институциональных клиентов — от долгосрочного хранения до глобальных платежей», — заявила она.

В основе технологии Palisade лежат:

Технология многосторонних вычислений (MPC): Делите ключи кошелька на несколько частей для повышения безопасности.

Подход zero-trust: требует строгой проверки каждого пользователя и устройства.

Технологии Palisade также будут интегрированы в Ripple Payments для ускорения транзакций, включая подписки.

Параллельно Ripple расширила свое предложение, запустив праймброкерские услуги для институциональных клиентов из США. Этот шаг стал результатом недавнего поглощения прайм-брокера Hidden Road.

Новый бренд Ripple Prime объединил решения Hidden Road и собственные лицензии Ripple, открыв институциональным клиентам доступ к: