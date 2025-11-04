Stream Finance потеряла $93 млн и остановилась, FTX отозвала ходатайство об ограничении выплат: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 11:55 Читати українською

Stream Finance потеряла $93 млн и остановилась, FTX отозвала ходатайство об ограничении выплат: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Stream Finance потеряла $93 млн и остановилась, FTX отозвала ходатайство об ограничении выплат
Фото: pixabay.com

Платформа Stream Finance приостановила работу: Заявлено о потере $93 млн

Децентрализованная платформа Stream Finance временно остановила операции по выводу средств и приему депозитов. Причиной стало сообщение от внешнего менеджера фондов проекта по потере активов на сумму $93 миллиона.

Руководство Stream Finance заявило, что привлекло к расследованию инцидента специалистов юридической фирмы Perkins Coie LLP. Платформа не планирует возобновлять полноценную работу, пока не будут выяснены точные причины ущерба и не оценен реальный масштаб события.

«Мы активно выводим все ликвидные активы и ожидаем, что этот процесс будет завершен в ближайшее время», — сообщила команда разработчиков.

На фоне новостей о потере активов, токен Staked Stream USD (xUSD), обеспечивающий привязку к фиатным активам, резко потерял свою привязку (depeg).

4 ноября котировки xUSD мгновенно обвалились до рекордно низкого уровня в $0,3, хотя за последний месяц монета стабильно торговалась в районе $1,26.

Следствием стало обвальное падение совокупного объема заблокированных в протоколе средств (TVL) — с почти $204 млн на конец октября до примерно $98 млн.

Stream Finance предлагал пользователям услуги доходного фарминга и доступ к дельта-нейтральным стратегиям, ориентированным на трейдинг через децентрализованные биржи (DEX) и другие решения DeFi.

Инвесторы вывели $360 млн из криптофондов в неделю

Прошедшая неделя, с 27 по 31 октября, отметилась значительным оттоком средств из инвестиционных продуктов, основанных на криптовалютах. Общие потери криптофондов составили $360 миллионов согласно отчету аналитической компании CoinShares.

Негативные настроения инвесторов наиболее выражено проявились в США, где отток из криптофондов достиг $439 миллионов. Частично эти потери были компенсированы притоком средств к продуктам, зарегистрированным в Германии ($32 млн) и Швейцарии ($30,8 млн).

Биткоин (BTC): Инвесторы вывели из биткоин-фондов $946 миллионов. Аналитики CoinShares считают, что это подтверждает чувствительность «цифрового золота» к изменениям в денежно-кредитной политике США, несмотря на недавнее снижение ставки ФРС.

Ethereum (ETH): В продукты на базе Ethereum поступило $57,6 миллиона, хотя эксперты отмечают неоднозначность инвестиционной динамики в течение недели.

В противоположность общему тренду, фонд на базе Solana (SOL) продемонстрировал значительный успех:

  • Приток: В SOL-продукты поступило $421 миллион, что стало вторым историческим результатом за все время наблюдений.
  • Большая часть этих средств была направлена к недавно запущенным спотовым SOL-ETF.

FTX отозвала ходатайство об ограничении выплат: Клиенты из Украины и 48 стран сохранили право на компенсации

Находящаяся в состоянии банкротства криптовалютная биржа FTX отозвала свое резонансное ходатайство в Суд по вопросам банкротств Делавера, которое предусматривало ограничение выплат клиентам из некоторых юрисдикций.

В списке стран, которые могли быть исключены из компенсации, фигурировала и Украина, а также 48 других юрисдикций, включая Китай, РФ и Саудовскую Аравию.

Ходатайство, поданное FTX в июле 2025 года, спрашивало разрешение на введение «Процедуры ограниченной юрисдикции». Компания аргументировала это тем, что правовой режим в некоторых странах может препятствовать выплате компенсаций и просила разрешения нанять местных юристов для оценки рисков.

Будь страна признана проблемной, биржа могла бы отклонить претензии локальных клиентов, перенаправив их средства обратно в траст. Для получения денег пострадавшим пришлось обращаться в суд США.

На клиентов из этих 49 стран приходится около 5% всех востребованных активов. При этом 82% этой суммы принадлежит пользователям из Китая.

Ходатайство FTX вызвало волну критики как среди криптосообщества, так и среди кредиторов. В частности, против выступили около 300 инвесторов из Китая.

После заседания 23 октября 2025 года и с учетом всех аргументов FTX Recovery Trust принял решение об отзыве ходатайства, что обезопасило украинских пользователей от необходимости обращаться в американский суд.

В то же время, компания оставила за собой право подать это ходатайство повторно.

Ripple поглощает разработчика Palisade: Компания создает комплексный институциональный хаб для криптоактивов

Финтех-компания Ripple приобрела разработчика кастодиальных решений Palisade. Это соглашение направлено на существенное расширение сервиса Ripple Custody и охват более широкого круга корпоративных клиентов.

Первоначально Ripple Custody был ориентирован исключительно на банки и крупные финансовые учреждения, работающие с цифровыми активами, стейблкоинами и RWA (токенизированными реальными активами). Теперь, благодаря покупке Palisade, Ripple сможет обслуживать также финтех-компании, криптофирмы и другие крупные корпорации.

Президент Ripple Моника Лонг (Monica Long) подчеркнула, что корпорации станут движущей силой следующей волны внедрения криптовалют.

«Как и банки, они выходят на рынок и нуждаются в лицензированных партнерах с готовыми решениями. Объединение хранилища Ripple и кошелька Palisade создаст комплексное решение для институциональных клиентов — от долгосрочного хранения до глобальных платежей», — заявила она.

В основе технологии Palisade лежат:

  • Технология многосторонних вычислений (MPC): Делите ключи кошелька на несколько частей для повышения безопасности.
  • Подход zero-trust: требует строгой проверки каждого пользователя и устройства.

Технологии Palisade также будут интегрированы в Ripple Payments для ускорения транзакций, включая подписки.

Параллельно Ripple расширила свое предложение, запустив праймброкерские услуги для институциональных клиентов из США. Этот шаг стал результатом недавнего поглощения прайм-брокера Hidden Road.

Новый бренд Ripple Prime объединил решения Hidden Road и собственные лицензии Ripple, открыв институциональным клиентам доступ к:

  • Внебиржевых (OTC) сделок с десятками цифровых активов (в том числе XRP и RLUSD).
  • Валютный рынок, деривативы, свопы и инструменты с фиксированной доходностью.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами