Курс валют: доллар в банках подорожал, евро — подешевел

Во вторник, 4 ноября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,73−42,22 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,82 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,97−42,08, евро — 48,58−48,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,01−42,04 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,43−48,45 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту