За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 145 670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 ноября: 840 российских оккупантов, 5 танков и 425 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 145 670 (+840) человек
- танков — 11 326 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 23 532 (+1) ед.
- артиллерийских систем — 34 249 (+42) ед.
- РСЗО — 1 535 (+1) ед.
- средства ПВО — 1235 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 860 (+425) ед.
- крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 504 (+93) ед.
- специальная техника — 3990 (+1) ед.
